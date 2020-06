Carlo Pernat: «Rossi kann WM-Titel nicht erobern»

MotoGP-Insider Carlo Pernat glaubt nicht, dass Valentino Rossi im anstehenden Titelkampf Marc Márquez besiegen kann. «Ein Platz in den Top-5 wäre schon eine grossartige Leistung», erklärt er.

Carlo Pernat gehört zu den Urgesteinen im MotoGP-Fahrerlager. Der frühere Sportdirektor von Aprilia Reparto Corse wechselte erst in die Beraterrolle für die Piaggio Group, später wurde er persönlicher Manager von Piloten wie Loris Capirossi, Marco Simoncelli, Héctor Barbera, Andrea Iannone und Enea Bastianini. Entsprechend gut kennt sich der Italiener mit dem Geschehen vor und hinter den WM-Kulissen aus.

Und der MotoGP-Insider teilt sein Wissen und seine Einsichten auch gerne mit der Öffentlichkeit, etwa beim täglichen Video-Chat mit den Kollegen von «GPOne.com.» Darin äussert sich Pernat auch zum anstehenden WM-Kampf und der Frage, wie die Chancen stehen, dass der neunfache Weltmeister Valentino Rossi in diesem Jahr seinen langersehnten zehnten Titel holt.

Pernat ist skeptisch. «Nein, das ist nicht möglich gegen Marc Márquez», lautet seine klare Antwort. «Er kann aber sicherlich einige gute Rennen zeigen und vielleicht auch um Podestplätze oder einen Sieg kämpfen. Aber ich denke nicht, dass er in der Lage sein wird, den Titel nach Hause zu holen», legt er noch einmal nach.

Die Erwartungen des Szene-Kenners fallen denn auch bescheiden aus. «Ein Platz in den Top-5 wäre schon eine grossartige Sache», betont Pernat weiter, und fügt an: «Derzeit hat Rossi für 2021 noch nicht unterschrieben.» Der Yamaha-Star, der im nächsten Jahr mit Werksunterstützung bei Petronas-Yamaha unterkommen könnte – das Werksteam wird mit Maverick Viñales und Fabio Quartararo antreten – wird sich auch nicht so schnell entscheiden, ist sich Pernat sicher. «Er wird die ersten Rennen der Saison abwarten, bevor er eine Wahl für seine Zukunft trifft.»

Zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel des 115-fachen GP-Siegers zu Aprilia sagt Pernat: «Diese Idee schwirrt schon seit längerem herum und sie kommt unter anderem von Massimo Rivola, was auch keiner je bestritten hat.»