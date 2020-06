Grand Prix in Mugello abgesagt

In Mugello wird in der Saison 2020 kein Rennen stattfinden

Schweren Herzens müssen die Grand-Prix-Veranstalter einen weiteren WM-Lauf absagen. Wegen der Corona-Pandemie kann in der Saison 2020 kein Rennen in Mugello stattfinden.

Während das virtuelle Rennen der MotoGP-Serie im italienischen Mugello noch stattfinden konnte, herrscht jetzt Gewissheit für die Rennpiloten und deren Teams: Der Gran Premio d´Italia, der ursprünglich für den 31. Mai angesetzt war, kann in dieser Saison nicht ausgetragen werden. Das bestätigten der Motorradweltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und die Vermarktungsgesellschaft Dorna am Mittwochnachmittag.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta erklärte: «Schweren Herzens müssen wir die Absage des Rennens in Mugello bekannt geben. Das ist ein großer Verlust, da Mugello eine der schönsten Strecken der Welt ist.»

Zunächst war der Klassiker wegen der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden, nun ist der Große Preis endgültig gestrichen.

Paulo Poli, Geschäftsführer des Mugello Circuit, bedauert die Absage: «Wir haben alles versucht, um eine Lösung zu finden. Da wird aber keine Rennwochenenden mit Publikum durchführen können, ist eine Austragung leider nicht möglich. Ich möchte den Fans danken, die uns in den vergangenen Monaten unterstützt und ermutigt haben.»

Seit 1991 gehört die Strecke in der Toskana zum festen Bestandteil der Weltmeisterschaft, nun werden Mugello und die enthusiastischen Tifosi zum ersten Mal seit fast 30 Jahren auf dem Weg zum Titel fehlen. Die verkürzte Saison soll am 19. Juli in Jerez beginnen.