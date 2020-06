Aleix Espargaró: Zwei weitere Jahre mit Aprilia

Ende Mai kündigte Aleix Espargaró an, dass er kurz vor der Vertragsverlängerung mit Aprilia stehe. Nun erfolgt die offizielle Bestätigung – der Spanier wird auch 2021 und 2022 für den Hersteller aus Noale Gas geben.

Aleix Espargaró hat sich mit Aprilia Racing auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, der 30-Jährige aus Granollers wird auch in den nächsten beiden Jahren für die Italiener in der MotoGP-WM um Punkte kämpfen. «Ich bin sehr glücklich über diese Bestätigung, denn der menschliche Aspekt ist mir sehr wichtig», kommentiert der 249-fache GP-Teilnehmer, der seit 2017 auf der RS-GP unterwegs ist.

«In den vier gemeinsamen Jahren ist Aprilia meine zweite Familie geworden, und mit diesem Vertrag – der sicherlich das wichtigste Abkommen meiner Karriere ist – haben sie bewiesen, dass ich im Mittelpunkt dieses Projekts stehe», erklärt der ältere der beiden Espargaró-Brüder, der grosse Hoffnungen in die neue RS-GP steckt.

«Technisch haben mich die Fortschritte in den vergangenen Monaten und das neue Bike, das bei den Wintertests so gut abgeschnitten hat, überzeugt», erklärt der WM-Vierzehnte des Vorjahres. «Ich habe das Gefühl, dass wir die Arbeit beenden müssen, die wir im Winter begonnen haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit meinem gesamten Team zusammenzukommen und mit dem neuen Motorrad auszurücken, um dieses Projekt dorthin zu bringen, wo es hingehört.»

Aprilia-Racing-CEO und Teamprinzipal Massimo Rivola: «Wir haben diese Einigung mit aller Kraft angestrebt und sind nun glücklich, dass wir sie erzielt haben. In einer für den Fahrermarkt eher turbulenten Zeit ist es wichtig, die Kontinuität in unserem Projekt mit einem Fahrer von Aleix’ Kaliber zu gewährleisten. Mit ihm, den wir als unser Zugpferd etabliert haben, nahmen wir ein völlig neues Projekt in Angriff, das neue Ressourcen eröffnet und ein Motorrad hervorgebracht hat, das einen guten Eindruck macht. Jetzt hoffen wir, dass er mit seiner Aprilia an die Spitze vorstösst, denn das haben wir bisher noch nicht geschafft.»

Aleix Espargaró wird am 30. Juli 31 Jahre alt, er hat bereits 249 Grands Prix bestritten, sein Debüt erfolgte in Valencia 2004 in der Klasse bis 125 ccm. Er hat in der Moto2-Klasse (Rang 3 in Catalunya 2011) und in der MotoGP (Rang 2 im Regen von Aragón 2014) je einen Podestplatz erreicht und bisher insgesamt zwei Pole-Positions in der «premier class» verzeichnet.

Statistik Aleix Espargaró

2009: WM-18. auf Ducati, 16 Punkte

2010: WM-14. auf Ducati, 65 Punkte

2012: WM-12. auf ART-Aprilia, 74 Punkte, Platz 1 Claiming-Rule-Wertung

2013: WM-11. auf ART-Aprilia, 93 Punkte, Platz 1 Claiming Rule-Wertung

2014: WM-7. auf Forward-Yamaha, 126 Punkte, Platz 1 Open Class

2015: WM-11. auf Suzuki, 105 Punkte

2016: WM-11. auf Suzuki, 93 Punkte

2017: WM-16. auf Aprilia, 62 Punkte

2018: WM-17. auf Aprilia, 44 Punkte

2019: WM-14. auf Aprilia, 63 Punkte