Andrea Dovizioso: Motocross-Einsatz am 28. Juni

Ducati-Routinier Andrea Dovizioso wird bereits vor dem ersten MotoGP-Saisonlauf wieder ein Rennen bestreiten. Der Italiener bekam grünes Licht für die Teilnahme an der regionalen Motocross-Meisterschaft in Faenza.

Dass Motocross zu den Leidenschaften von Andrea Dovizioso gehört, verrät schon ein flüchtiger Blick in die Social-Media-Kanäle des Italieners. Dort finden sich unzählige Schnappschüsse, die den Ducati-Werksfahrer auf dem Cross-Bike zeigen. Doch das Training alleine reicht ihm nicht, der begeisterte Hobby-Crosser wird am 28. Juni auch ein Rennen im Rahmen der regionalen Motocross-Meisterschaft in Faenza bestreiten, wie die Kollegen von «GPOne.com» berichten.

Nur 3 Wochen vor dem MotoGP-Restart in Jerez tritt der 34-Jährige aus Forlimpopoli in der Region Emilia Romagna an – trotz des Verletzungsrisikos, bekam er grünes Licht von Ducati, wie Sportdirektor Paolo Ciabatti betätigt. «Andrea verspürt den starken Wunsch, wieder Rennen zu fahren, und deshalb haben wir ihm die Erlaubnis erteilt, in der regionalen Cross-Meisterschaft anzutreten», erklärt der 62-jährige Italiener.

Es ist nichts Neues, dass MotoGP-Stars auch an Cross-Events teilnehmen, meist geschieht das aber nicht so zeitnah zu den GP-Einsätzen, weil das Risiko, sich zu verletzen, zu gross ist. Angesichts der besonderen Umstände in diesem Jahr wurde «Dovi» aber der Start gestattet.

Derzeit verhandelt Ducati mit dem WM-Zweiten der letzten drei Jahre über die Verlängerung seines Vertrags um ein oder sogar zwei Jahre, wie Ciabatti gegenüber SPEEDWEEK.com versicherte: «Wenn ‘Dovi‘ ein Ein-Jahres-Agreement bevorzugt, werden wir glücklich sein, uns mit ihm darauf zu einigen. Wenn er lieber eine Vereinbarung für zwei Jahre haben will, muss er super motiviert sein, denn sein Alter bewegt sich auf die 40 zu. Aber ehrlich gesagt, wir stehen für solche Diskussionen zur Verfügung.»