Brad Binder & Miguel Oliveira: Moto2-Test Spielberg

Die Red Bull KTM-MotoGP-Fahrer Brad Binder und Miguel Oliveira absolvieren im Rahmen eines «Go with your Pro»-Events in Spielberg zwei Moto2-Trainingstage.

Der Südafrikaner Brad Binder schaffte es vor zwei Wochen wegen der Reisebeschränkungen, Flugverbote und Quarantänebestimmungen nicht, rechtzeitig von seiner Heimat in Durban nach Wien zu fliegen. Deshalb verpasste er den ersten privaten Red Bull-KTM-MotoGP-Test in Spielberg am 27./28. Mai, an dem nur Testfahrer Dani Pedrosa und der WM-Elfte Pol Espargaró teilnahmen.

Aber Moto2-Vizeweltmeister Binder ist inzwischen am 4. Juni in Österreich gelandet – und hat sich heute genauso wie Red Bull KTM-Tech3-Pilot Miguel Oliveira erstmals seit dem MotoGP-IRTA-Test auf den Losail Circuit in Doha/Katar (22. bis 24. Februar) wieder auf eine Rennmaschine geschwungen.

Im Rahmen einer Red Bull- und Projekt Spielberg-Veranstaltung mit der Bezeichnung «Go with your Pro» trainieren Binder und Oliveira jetzt zwei Tage auf der GP-Strecke in der Steiermark – und zwar mit KTM-Moto2-Maschinen des Jahrgangs 2018, also noch mit den Honda CBR-600RR-Motoren, die ca. 130 PS leisten und einen Top-Speed von rund 270 km/h erreichen.

«KTM hat fünf solche Motorräder an das Projekt Spielberg verkauft, die können dort gemietet werden», erzählte Mike Leitner, der MotoGP Race Manager von KTM. «Ich werde morgen auch nach Spielberg fahren, denn ich habe Brad und Miguel seit Februar nicht mehr gesehen.»

Oliveira beendete die Moto2-WM 2017 und 2018 als Gesamtzweiter, Binder (er war 2016 auf der Red Bull-Ajo-KTM schon Moto3-Weltmeister) schaffte 2018 bereits den dritten Gesamtrang.

Oliveira bestritt 2019 bereits seine erste MotoGP-Saison auf der Red Bull-Tech3-KTM und glänzte beim Spielberg-GP mit Platz 8 als bester KTM-Pilot.

Eigentlich hätte der Portugiese wie schon bei Ajo in der Moto2-Klasse 2020 bei Tech3-ein Team mit Binder bilden sollen, aber nach dem Abgang von Zarco wurde Binder neben Pol Espargaró ins Factory Team transferiert, Iker Lecuona übernahm den zweiten Platz neben Oliveira bei Tech3.

Die vier aktuellen KTM-MotoGP-Piloten Pol Espargaró, Binder, Oliveira und Lecuona werden in der Woche nach dem 21. Juni gemeinsam mit dem Ducati-Testteam (Michele Pirro) auf dem Misano World Circuit testen. Beim Brünn-Test im Juli wird nur Testfahrer Dani Pedrosa auf die Piste gehen. Die Teilnahme von Mika Kallio ist noch fraglich. Dazu kommt für die vier KTM-Stammfahrer der IRTA-Test in Jerez am 15. Juli mit zwei Sessions zu je 90 Minuten, am Mittwoch vor dem Saisonstart.

Auf dem Red Bull Ring werden seit einigen Jahren «Go with your Pro»-Riding Sessions durchgeführt. Im April 2018 war zum Beispiel Bradley Smith dabei, auch Stefan Bradl und Sandro Cortese haben schon mitgemacht. Die GP-Fahrer gehen dann als Riding Coach auf die der Strecke, die anderen Teilnehmer können dank der Tipps und Tricks der Profis ihre persönlichen Fähigkeiten der Teilnehmer erbessern und damit den Fahrspaß spürbar steigern.

Ziel des exklusiven «Go with your Pro»-Trainings ist es, die Performance der Teilnehmer auf ihren Motorrädern umfassend zu verbessern. Es geht um Fahrtechnik und Blicktechnik, richtiges Bremsen und Beschleunigen und das perfekte Einlenken. Wer diese Grundlagen beherrscht, ist im täglichen Straßenverkehr sicher unterwegs, lautet die Devise. Mit den Tipps der GP-Profis wird auch das sportliche Fahren auf der Rennstrecke optimiert, so ist etwa die richtige Blicktechnik ein Geheimrezept für Überholmanöver in Kurven. Die Augen sollten immer auf den Kurvenausgang gerichtet sein und niemals auf das Hinterrad der Konkurrenz, wird von den Experten gelehrt.

Für die Teilnahme benötigen die Teilnehmer einen Führerschein der Klasse A (Motorrad). Ein Tag im Driving Center und am Red Bull Ring inklusive Verpflegung kostet mit einem gestellten Bike 700 Euro; wer seine eigene Maschine mitbringt, zahlt nur 510 Euro. Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.projekt-spielberg.com.