MotoGP-Auftakt in Jerez: Es bleibt bei Geisterrennen

Der Stadtrat von Jerez de la Frontera wollte die Zuschauer-Frage im Hinblick auf den Auftakt der MotoGP-WM am 19. Juli neu diskutieren, nun fiel aber eine endgültige Entscheidung: Die Fans bleiben ausgesperrt.

Spanien wurde von der Corona-Pandemie schwer getroffen, doch die drastischen Maßnahmen der Regierung entfalteten ihre Wirkung und die Infektionszahlen gingen signifikant zurück. Und zwar so sehr, dass zunächst die MotoGP (19. und 26. Juli) und dann auch die Superbike-WM (2. August) in Jerez de la Frontera einen Neustart wagen.

Der Bürgermeister von Jerez, Mamen Sánchez, ließ in der Vorwoche noch mit dem Vorschlag aufhorchen, für die anstehenden Veranstaltungen auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto doch noch Zuschauer zuzulassen. Nach einem Monat ohne neue Infektionen bat er die Dorna und die andalusischen Regionalregierung darum, die Möglichkeit im Detail zu analysieren.

Durch die Reduzierung der Kapazität auf ein Drittel hätten die Anforderungen zur Erfüllung der Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen erfüllt werden können. Kosten zur Umsetzung und Überwachung der Maßnahmen hätten von den Einnahmen getragen werden müssen.

Doch seit Dienstag ist klar: Daraus wird nichts! In einer gemeinsamen Sitzung wurde entschieden, dass Tests und Rennwochenenden ohne Publikum stattfinden müssen. Denn wie «diariodejerez.es» berichtete, gab es in der südspanischen Stadt überraschend drei neue Corona-Fälle. Ein deutlicher Anstieg der Neuinfektionen wurde auch in Aragonien und Malaga verzeichnet.

Damit bestätigte sich die Ankündigung von Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, dass die Grand Prix bis auf Weiteres nur in Form von Geisterrennen ausgetragen werden.

Übrigens: In Österreich werden ab 1. September Events mit bis zu 10.000 Zuschauern möglich sein, wie Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler ankündigte. Im August sollen nur 1250 Personen zugelassen werden.

Der neue Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)



Ersatzlos gestrichen:

31. Mai: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS



Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Circuit Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)