Misano-Test: Miguel Oliveira gibt das Tempo vor

Beim zweiten Tag des dreitägigen Misano-Privattests hatte Miguel Oliveira die Nase vorn, obwohl der Red Bull-Tech3-KTM-Pilot über der Vortages-Bestzeit von KTM-Werksfahrer Pol Espargaró blieb.

Am zweiten Misano-Testtag musste sich der Vortagesschnellste Pol Espargaró mit der zweitschnellsten Rundenzeit begnügen. An der Spitze der Zeitenliste reihte sich Red Bull Tech3-KTM-Pilot Miguel Oliveira ein, der – wie auch sein Teamkollege Iker Lecuona – mit der gleichen Spezifikation unterwegs war wie die Werksfahrer Pol Espargaró und Brad Binder.

Der Portugiese umrundete die 4,060 km lange Piste, die einen neuen Belag bekommen hat, in 1:32,913 min. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag die Q2-Bestzeit von Maverick Viñales auf dem Misano-Rundkurs bei 1:32,265 min. Schnellster Superbike-WM-Pilot war heute Scott Redding auf der Ducati Panigale V4R mit 1:33,957 min.

Ducati-Testfahrer Michele Pirro war fast gleich schnell wie KTM-Werksfahrer Pol Espargaró, nur zwei Tausendstel trennten die Beiden, hinter denen sich Aleix Espargaró auf Position 4 einreihte. Der ältere der beiden Espargaró-Brüder war auf der neuen Aprilia RS-GP20 eine halbe Sekunde schneller als am Vortag unterwegs. Binder und Lecuona komplettierten die Top-6.

Der zweifache Moto2-WM-Zweite Oliveira absolvierte im vergangenen Jahr seine erste MotoGP-Saison mit dem Red Bull Tech3-KTM-Team. Sein bisher bestes Ergebnis in der Königsklasse ist der achte Platz von Spielberg. Beim darauffolgenden Kräftemessen in Silverstone wurde er von Johann Zarco abgeschossen, wobei er sich die rechte Schulter verletzte. Diese liess er im November nach einem weiteren Crash im FP4 in Phillip Island/Australien operieren. Zuvor war ein Versuch, in Malaysia wieder auf die Strecke zurückzukehren, gescheitert. Beim Saisonfinale in Valencia wurde der Portugiese durch Lecuona ersetzt.

Die MotoGP-Zeiten am Mittwoch, 24. Juni

1. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,913

2. Pol Espargaró, KTM, 1:33,122

3. Michele Pirro, Ducati, 1:33,124

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:33,227

5. Brad Binder, KTM, 1:33,427

6. Iker Lecuona, KTM, 1:33,588

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. Sept.: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Circuit Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)