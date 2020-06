Keine Medien: Sportpresseverband appelliert an Dorna

Der internationale Sportpresseverband AIPS fordert von MotoGP-Promoter Dorna die Zulassung von Journalisten beim WM-Neustart in Jerez de la Frontera.

Die MotoGP-Weltmeisterscaft erlebt nach der Corona-Pandemie ihren Saisonstart am 19. Juli im spanischen Jerez de la Frontera in Andalusien. Danach sind vorerst zwölf weitere Renn-Events im Kalender enthalten. Ob zumindest die zwei Übersee-Rennen in Thailand und Malaysia stattfinden werden, ist noch offen. Es hängt hier davon ab, ob im Spätherbst in diesem Teil der Welt Zuschauer erlaubt sein werden.

Bei all diesen oben genannten Veranstaltungen sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Journalisten zugelassen. Laut Dorna-Protokoll wird dabei nur die Mitglieder der Crews der TV-Rechtehalter sowie eine kleine Anzahl an internationalen Fotografen ihrer Tätigkeit vor Ort nachgehen können.

Genau dieser Beschluss ist auch der Stein des Anstoßes einer Aussendung der internationalen Journalistenverbandes AIPS «Association Internationale de la Presse Sportive». Laut AIPS wurden bereits Diskussionen geführt und Anregungen geliefert, die Dorna habe hier bisher jedoch alle Vorschläge in den Wind geschlagen.

Die AIPS stellt fest, dass die Entscheidung klar gegen den Grundsatz der Pressefreiheit stehe, der besagt, dass jeder Journalist seiner Arbeit frei nachgehen, von Sportereignissen berichten und die Fans somit weltweit informieren kann.

AIPS stellt damit via Aussendung das Ansuchen, dass sich Dorna diese Entscheidung nochmals überlegt. Entweder schon für den Auftakt in Jerez, wo als Doppel-Event auch am 26. Juli gefahren oder für den dritten WM-Lauf in Brünn von 7. bis 9. August.

In der Formel-1-WM wird beim Auftakt in Österreich eine kleine Anzahl von Berichterstattern zugelassen. Sie dürfen sich aber nur im Media Centre aufhalten, um die Infektionsgefahr zu verringern.

Zum Dorna-Konzept gehört, dass nur 1600 Personen ins Fahrerlager Zutritt bekommen, damit ach die Rahmenrennen wie MotoE-Weltcup (in Jerez) und der Red Bull Rookies-Cup ausgetragen werden können. Deshalb werden sogar die Teamgäste verbannt, und neben den schreibenden Journalisten auch die Hospitalitys mit ihren zahlreichen Personal.