Alex Rins (4./Suzuki) stöhnt: «So heiß wie in Sepang»

Als Vierter beim MotoGP-Test in Jerez gehört Alex Rins zum Kreis der Favoriten für das erste Saisonrennen. Der Suzuki-Pilot sieht sich in einer guten Position.

Zwei Session zu je 90 Minuten in Jerez hatte die MotoGP am Mittwoch Zeit, sich nach der Corona-Zwangspause auf den Saisonauftakt 2020 einzustimmen. Zuletzt saßen die MotoGP-Stars Ende Februar in Katar auf ihren Bikes!

Suzuki-Pilot Alex Rins fuhr seine persönliche Bestzeit am Vormittag und verlor in 1:38,196 min überschaubare 0,4 sec auf die Testbestzeit von Maverick Vinales (Yamaha). Probleme gab es für den 24-jährigen Rins nicht.



«Der Tag war ziemlich gut. Erstmals war ich total froh, endlich wieder auf meinem Bike zu sitzen», strahlte der Spanier. «Unser Bike ist nicht mehr dasselbe wie beim letzten Test; Motor und Chassis wurden der GSX-RR wurden etwas modifiziert. Ich fühlte mit sofort stark und haben nur kleinere Anpassungen am Set-up umgesetzt. Ich bin bereit fürs Rennwochenende.»

Rins spulte in beiden Session insgesamt 63 Runden ab. Die heißen Bedingungen waren selbst für den Katalanen eine Herausforderung.



«Die Bedingungen war schon schwierig, sehr heiß. Es ist wie sonst nur in Sepang. Körperlich bin ich darauf vorbereitet, auch wenn das Rennen sehr anstrengend wird», versicherte der Suzuki-Pilot. «Ich erwarte ein schwieriges Rennen. Die Rundenzeiten sind so dicht zusammen, fast alle Fahrer liegen innerhalb nur einer Sekunde. Die Zeiten in Tests sind natürlich etwas anderes, als im Rennen. Wir müssen abwarten, wie sich die Kräfteverhältnisse im Renntrimm verändern. Ich fühle mich gut. In jedem Fall wird es sehr wichtig sein, ein gutes Qualifying zu fahren, um von einer vorderen Position starten zu können.»

Michelin hatte beim Katar-Test eine neue Reifenkonstruktion dabei, die mit der Suzuki gut harmonierten.



«Dieser Reifen hat auch jetzt in Jerez gut funktioniert. Allerdings war der Effekt in Katar noch größer als in Jerez», erklärte Rins. «Ich denke das liegt an den unterschiedlichen Asphalttemperaturen. Wir probierten die mittlere und weiche Mischung aus, am Ende sind beide stark gerutscht.»

Jerez-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,793 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148

4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400

5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492

7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520

8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555

9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624

11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633

12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720

13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799

14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853

15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986

16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080

17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149

18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223

19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296

18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358

21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456

22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614