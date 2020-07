Rote Flagge in Jerez: Stromzufuhr unterbrochen

Die zweite MotoGP-Session in Jerez begann um 14 Uhr, wurde aber schon bald unterbrochen, weil es an der Rennstrecke Probleme mit der Stromzufuhr gab. Danilo Petrucci kam unterdessen ins Medical Centre.

Um 14 Uhr gingen die MotoGP-Asse auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto zum zweiten Mal auf die Strecke. Nach zehn Minuten wurde die Session aber unterbrochen. Der Grund für die rote Flagge: Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Zudem musste eine Ölspur beseitigt werden.

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung lag Jack Miller (Pramac Ducati) in 1:39,214 min auf Platz 1, gefolgt von Pol Espargaró (KTM) und dessen Bruder Aleix auf der Aprilia. Zum Vergleich: In der Vormittags-Session legte Repsol-Honda-Star Marc Márquez in 1:37,941 min die Bestzeit vor.

In den wenigen gefahrenen Runden gab es am Nachmittag allerdings auch schon einige Stürze in Kurve 11 zu vermelden: Alex Máquez, Pol Espargaró und Danilo Petrucci rutschten auf einer Ölspur aus, die von der RS-GP20 von Aleix Espargaró stammen soll.

«Petrux» wurde daraufhin zur Kontrolle ins Medical Centre gebracht, weil er über Kopfschmerzen klagte. Die Kollegen von «Sky Sport» gaben vor Ort inzwischen Entwarnung: Der Ducati-Werksfahrer wurde für «fit» erklärt. Ob er heute noch auf die Strecke geht, ist aber fraglich.

Außerdem steht fest: Um 15 Uhr wird die Session fortgesetzt, 80 Minuten stehen noch auf der Uhr.