Warm-Up: Márquez-Bestzeit, Crutchlow schwer gestürzt

Alex Rins muss auf den Jerez-GP verzichten. Das Warm-Up brachte einige Überraschungen. KTM auf Platz 6! Und Cal Crutchlow stürzte schwer.

«Ich bin happy, wenn ich das Rennen anführen kann, ich bin aber auch happy, wenn ich in der Anfangsphase die Gegner verfolgen kann», sagte Marc Márquez nach dem dritten Startplatz am Samstag in Jerez, wo er beim Test im November gestürzt war, was eine neuerliche Schulter-OP nötig machte.

Vor dem Warm-up wurde Alex Rins von den Rennärzten als «unfit to race», erkärte, der letztjährige WM-Vierter muss also auf den GP von Spanen verzichten. Er hat sich im Q2 eine Schulterluxation und einen Bruch des Kugelgelenks im rechten Oberarmknochen zugezogen. «Alex hat zugestimmt, denn er hatte starke Schmerzen. Aber er bleibt hier in Jerez, und am Donnerstag werden wir entscheiden, ob er am kommenden Wochenende beim Andalusien-GP hier teilnehmen kann», berichtete Suzuki-Teamchef Davide Brivio.

Fakt ist: Bei nur 13 Rennen in 18 Wochen muss Rins seine Titelchancen wohl bereits abschreiben, denn er wird auch in acht Tagen kaum 100-prozentig fit sein.

Im Warm-up lag Red Bull KTM-Pilot Pol Espargaró nach fünf Minuten an der Spitze mit 1:38,365 min, dahinter Morbidelli, Viñales, Márquez, Dovizioso, Petrucci und Smith. 8. Rossi vor Aleix Espargaró und Crutchlow.

Nach zehn der 20 Minuten lag Viñales mit 1:38,023 min an der Spitze, Marc Márquez 0,167 sec dahinter. 3. Morbidelli vor Pol Espargaró, Quartararo, Binder, Dovizioso, Rossi, Mir, Petrucci und Miller.

Dann schnappte sich Marc Márquez mit 1:37,883 min die neue Bestzeit, Viñales lag jetzt 0,076 sec zurück.

In den letzten zwei Minuten stürzte Cal Crutchlow in der Turn-8-Linkskurve schwer. Es dauerte eine Weile, bis sich der Brite wieder aufrappelte. Kurz davon hatte LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello gehofft, Cal könne im Rennen um Platz 4 fighten.

Übrigens: Im Moto2-Warm-up fuhr Sam Lowes die Bestzeit in 1:412,561 min,. Dahinter Marini, Bezzecchi, Martin, Nagashima, Canet, Fernandez, Schrötter, Gardner, Manzi, Baldassarri und Garzo. Der letztjährige WM-Dritte Tom Lüthi aus dem Liqui-Moly-Intact-Team kam über Platz 19 nicht hinaus. Rückstand auf die Bestzeit: 0,896 sec.

Warm-Up MotoGP-Ergebnis, Jerez

1. Márquez, Honda, 1:37,883

2. Morbidell, Yamaha, + 0,051 sec

2. Viñales, Yamaha, + 0,0076 sec

4. Nakagami, Honda, + 0,204

5. Petrucci, Ducati, + 0,340

6. Pol Espargaró, KTM, + 0,351

7. Quartararo, Yamaha, + 0,373

8. Binder, KTM, + 0,390

9. Dovizioso, Ducati, + 0,433

10. Rossi, Yamaha, + 0,455

11. Mir, Suzuki, + 0,501

12. Oliveira, KTM, + 0,546

13. Miller, Ducati, + 0,554

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,575

15. Lecuona, KTM, + 0,719

16. Smith, Aprilia, + 0,929

17. Zarco, Ducati, + 0,971

18. Bagnaia, Ducati, + 0,982

19. Alex Márquez, Honda, + 1,181

20. Crutchlow, Honda, + 1,260

21. Rabat, Ducati, + 1,400

Spanien-GP, MotoGP, Q2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:36,705 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,139 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,157

4. Bagnaia, Ducati, + 0,250

5. Miller, Ducati, + 0,748

6. Crutchlow, Honda, + 0,749

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,788

8. Dovizioso, Ducati + 0,830

9. Rins, Suzuki, + 0,931

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

11. Rossi, Yamaha, + 1,036

12. Mir, Suzuki + 1,079



Die weitere Startaufstellung:

13. Binder, KTM

14. Petrucci, Ducati

15. Nakagami, Honda

16. Aleix Espargaró, Aprilia

17. Oliveira, KTM

18. Smith, Aprilia

19. Rabat, Ducati

20. Zarco, Ducati

21. Alex Márquez, Honda

22. Lecuona, KTM