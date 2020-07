Pecco Bagnaia: Fehdehandschuh für Johann Zarco

Francesco «Pecco» Bagnaia kämpft um seinen Platz bei Pramac Ducati für 2021. Beim MotoGP-Auftakt in Jerez zeigte der 23-jährige Italiener als Siebter eine starke Leistung.

Moto2-Pilot Jorge Martin ist im Team Pramac Ducati für die MotoGP-Weltmeisterschaft 2021 gesetzt, um den zweiten Platz streiten der diesjährige Fahrer Francesco Bagnaia und Johann Zarco, der momentan für Hublot Reale Avintia unterwegs ist. Jack Miller, in Jerez starker Vierter, wird für nächstes Jahr ins Ducati-Werksteam transferiert und dort Danilo Petrucci ersetzen.

Bester Ducati-Pilot in Jerez war Andrea Dovizioso, der hinter dem Yamaha-Duo Fabio Quartararo und Maverick Vinales Dritter wurde. Miller folgte als Vierter, Bagnaia wurde Siebter, Zarco mit fast doppeltem Rückstand wie Pecco Elfter. Damit hat Bagnaia dem Franzosen den Fehdehandschuh hingeworfen.

Die Top-6 kamen in Andalusien innerhalb sieben Sekunden ins Ziel, Bagnaia verlor 13 sec und führt damit die zweite Hälfte des Feldes an.



«Ich bin glücklich», hielt der Siebtplatzierte fest. «Während der ersten Runden, als ich noch in der Spitzengruppe war, versuchte ich mit den Reifen hauszuhalten. Nach 15 Runden lag ich in den Top-5, letztes Jahr konnte ich in keinem Rennen so fahren. Deshalb muss ich mich für die großartige Arbeit meines Teams bedanken. Der Vorteil für das Rennen am nächsten Wochenende wird sein, dass wir bereits wissen, welche Reifen wir verwenden. So können wir uns auf die Verbesserung des Rests konzentrieren – ich habe viel dazu gelernt.»

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 25 Runden in 41:23,796 min

2. Maverick Viñales (E), Yamaha, +4,603 sec

3. Andrea Dovizioso (I), Ducati, +5,946

4. Jack Miller (AUS), Ducati, +6,668

5. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +6,844

6. Pol Espargaro (E), KTM, +6,938

7. Franco Bagnaia (I), Ducati, +13,027

8. Miguel Oliveira (P), KTM, +13,441

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +19,651

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,553

11. Johann Zarco (F), Ducati, +25,100

12. Alex Márquez (E), Honda, +27,350

13. Brad Binder (ZA), KTM, +29,640

14. Tito Rabat (E), Ducati, +32,898

15. Bradley Smith (GB), Aprilia, +39,682



WM-Stand entspricht dem Ergebnis