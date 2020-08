Dorna bestätigt: Erster Covid-19-Fall im Paddock

Was bereits am Nachmittag durchgesickert war, ist nun offiziell: Die Motorrad-WM hat ihren ersten Covid-19-Fall im Fahrerlager. Dabei handelt sich um einen Mitarbeiter von Dorna Sports.

Das 60 Seiten umfassende «closed doors protocol» der Motorrad-WM sieht unter anderem vor, dass alle 1600 Personen, die Zutritt zum Fahrerlager erhalten, vor jedem Grand Prix ein negatives Coronavirus-Testergebnis vorweisen müssen.

Bei den Tests im Hinblick auf den Österreich-GP in einer Woche gab es nun das erste positive Ergebnis: WM-Promoter Dorna bestätigte am Samstagabend in Brünn, dass nach insgesamt mehr als 5500 durchgeführten Tests vor den Grand Prix von Spanien, Andalusien und Tschechien ein erster Covid-19-Fall im Fahrerlager festgestellt und isoliert wurde. Die betroffene Person gehört zum Team von Dorna Sports und ist asymptomatisch. Dabei soll es sich um ein Mitglied der TV-Crew handeln.

Nach dem positiven Testergebnis, das am Samstag eintraf, sei die Person sofort informiert und im Hotel isoliert worden, teilte Dorna mit. Ein zweiter Test bestätigte den Verdacht, weshalb die betroffene Person und alle engen Kontakte sich weiterhin selbst isolieren. Wie lange diese häusliche Quarantäne andauern muss, werden die lokalen Gesundheitsbehörden entscheiden.

Als Vorsichtsmaßnahme entschieden die WM-Verantwortlichen, auch all jene Personen erneut zu testen, die zwar nicht direkt, aber über eine zweite Person mit dem Covid-19-Fall in Kontakt gekommen sein könnten. Alle Umfeldkontrollen ergaben ein negatives Ergebnis.