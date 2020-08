Das sagen die Top 3 der MotoGP nach dem Brünn-GP

Brad Binder, Franco Morbidelli und Johann Zarco fuhren in Brünn auf das Podest

MotoGP-Neuling Brad Binder holt sich mit einer KTM in seinem dritten Rennen den ersten Sieg in der Königsklasse. In Brünn verweist er Franco Morbidelli (Yamaha) und Johann Zarco (Ducati) auf die Plätze 2 und 3.

Mit einem Husarenritt hat Brad Binder den Großen Preis der Tschechischen Republik gewonnen. Der südafrikanische Rookie, der den ersten KTM-Erfolg in der MotoGP holte, rang nach seinem Erfolg nach Worten: «Ich habe keine Worte dafür. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Das ist mein erster Grand-Prix-Sieg. Ich wünschte meine Eltern wären hier. Sie haben mich von Beginn an unterstützt. Dadurch wird für mich ein Traum wahr. Das Team hat mir ein wahnsinnig gutes Motorrad zur Verfügung gestellt. Ich kann gar nicht genug danken, meine Jungs haben einen unglaublichen Job abgeliefert und ich hoffe, das ist der Startschuss für noch mehr Siege.»

Franco Morbidelli hatte sich einen Podestplatz vorgenommen und beendete das Rennen als Zweiter. Damit konnte der beste Yamaha-Fahrer gut leben: «Das fühlt sich wunderbar an. Ich bin überwältigt und genieße den Moment. Es war insgesamt ein schönes Rennen. Ich bin gut gestartet, habe meinen Plan umgesetzt und habe mich an meinen Rhythmus gehalten. Ich wollte den Reifen nicht überstrapazieren, ich wollte nicht zu viel pushen. Ich habe gesehen, dass Brad aufholt, aber ich wollte den Reifen nicht zerstören und nichts Blödes machen. Ich wollte einfach mein erstes Podium holen. Jetzt ruhen wir uns drei Tage aus und dann fahren wir mit Power und Freude nach Österreich.»

Johann Zarco komplettierte das Podium und übertrumpfte sogar sein im Vorfeld gesetztes Ziel: «Ich habe den Start verschlafen, aber dann habe ich mich besser gefühlt und war bereit, zu kämpfen. Ich hatte das Gefühl, dass Morbidelli wegfahren würde, ich ihm aber folgen könnte. Dann hat mich Pol überholt, er war schnell, hat aber einen Fehler gemacht. Ich habe dann versucht, ihn in der ersten Kurve zu überholen und dann haben wir uns berührt. Das hatte ich nicht erwartet. Ich habe nur die Linie gehalten, aber trotzdem den Long Lap zur Strafe bekommen. Dann dachte ich, dass mich die anderen Fahrer überholen würden, aber es kam kein Rivale vorbei und dann habe ich gedacht, dass ist meine Chance, Morbidelli noch zu kriegen. Der Reifen hat am Ende eine Menge Grip verloren. Rins ist immer schnell am Ende des Rennens. Ich habe versucht, alle Türen zuzuwerfen und das hat dann geklappt.»

Ergebnis Brünn-GP, MotoGP, 9. August:

1. Binder, KTM, 41:38,764 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 5,266 sec

3. Zarco, Ducati, + 6,470

4. Rins, Suzuki, + 6,609

5. Rossi, Yamaha, + 7,517

6. Oliveira, KTM, + 7,969

7. Quartararo, Yamaha, + 11,827

8. Nakagami, Honda, + 12,862

9. Miller, Ducati, + 15,013

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,087

11. Dovizioso, Ducati, + 16,455

12. Petrucci, Ducati, + 18,506

13. Crutchlow, Honda, + 18,736

14. Viñales, Yamaha, + 19,720

15. Alex Márquez, Honda, + 24,597

16. Rabat, Ducati, + 29,004

17. Smith, Aprilia, + 32,290

18. Bradl, Honda, + 55,977

WM-Stand nach 3 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 59 Punkte. 2. Viñales 42. 3. Morbidelli 31. 4. Dovizioso 31. 5. Binder 28. 6. Zarco 28. 7. Rossi 27. 8. Nakagami 27. 9. Miller 20. 10. Rins 19. 11. Pol Espargaró 19. 12. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 13. 14. Mir 11. 15. Petrucci 11. 16. Bagnaia 9. 17. Rabat 7. 18. Aleix Espargaró 6. 19. Crutchlow 6. 20. Smith 5.