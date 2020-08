Endlich: Beim Misano-GP sind Zuschauer erlaubt

Seit einem Monat war klar, dass sich die Misano-GP-Veranstalter um die Erlaubnis für Ticketverkäufe bemühen. Jetzt gibt es grünes Licht.

Die zahlreichen MotoGP-Fans stellen sich natürlich seit Wochen die Frage, ob und wann in diesem Jahr noch Zuschauertickets für die WM-Läufe verkauft werden können. Anfangs waren nur Geisterrennen geplant. Seit Montag steht fest: In Portimão (20. bis 22. November) sollen 50.000 Zuschauer erlaubt werden. Die MotoGP-Anhänger müssen sich also nicht ewig mit den TV-Bildern begnügen. Und jetzt wurden sogar für die beiden Events in Misano (13. und 20. September) Zuschauer bewilligt.

Der Rennstreckenbetreiber und GP-Veranstaler auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli bekamen von den Behörden grünes Licht. «Es werden pro Tag 10.000 Zuschauer erlaubt sein. Sie werden die Trainings und Rennen von den Tribünen beobachten können», heißt es in einem ersten Statement. «Der Zugang zu den Naturtribünen wird verboten sein.»

Das hat einen triftigen Grund: Dort kann die Einhaltung der Abstandsregeln nicht ausreichend kontrolliert werden.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte schon Mitte Juli durchblicken lassen, dass bei den beiden MotoGP-Events in Österreich (GP von Österreich am 16. August und GP der Steiermark am 23. August) keine Zuschauer zugelassen werden. Dasselbe hatte der steirische Landesrat Christopher Drexler bereits am Sonntag beim Besuch des Formel-1-GP durchblicken lassen.

«Wir haben im Kampf gegen die Pandemie bisher viel erreicht und wollten das nicht aufs Spiel setzen», erklärte Kurz. «Das Virus ist nicht weg.»

Auch beim GP von Tschechien in Brünn (9. August 2020) wurden aus Sicherheitsgründen keine Zuschauer-Tickets verkauft.

Aber Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, sein Krisenstab und Misano-Circuit-Direktor Andrea Albani standen seit Wochen in Kontakt mit den italienischen Behörden, weil Albani unbedingt zumindest einen Teil der Tribünenplätze besetzen und Einnahmen erzielen wollte.

Für den Frankreich-GP in Le Mans am 11. Oktober ist diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen. «In Frankreich ist die Virus-Situation noch immer nicht unter Kontrolle», war heute einem Franzosen im Paddock zu hören. Le-Mans-Promoter Claude Michy, im Nebenberuf Manager von Johann Zarco, bereitet sich auf zwei Szenarien vor – auf eines mit und eines ohne Zuschauer.

«Aber für den Le Mans-GP sieht es nicht gut aus», meinte ein Funktionär. «Denn auch beim traditionellen 24-h-Autorennen werden keine Zuschauer zugelassen.»

Fakt ist: In Italien gab es gestern 476 Neuinfektionen, in Spanien 3172, in Frankreich 1524. In Österreich wurden 194 neu Fälle gemeldet, in Portugal 278.

Der Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

22. November: Portimão (GP Portugal)