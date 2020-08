Welche Optionen zieht Dovizioso für 2021 in Betracht?

Seit heute ist klar: Andrea Dovizioso wird in der MotoGP-Saison 2021 nach acht Jahren nicht mehr für das Ducati-Werksteam antreten. Aber was stellt sich der 34-jährige Italiener dann für seine sportliche Zukunft vor?

Andrea Dovizioso machte am Samstag klar, dass er auch nach der angekündigten Trennung von Ducati weitermachen wolle, aber noch keinen Plan B habe. Kann sich der Italiener alternativ auch vorstellen, als Testfahrer in der MotoGP-WM zu bleiben? Oder will er notfalls tatsächlich ein Sabbatjahr einlegen?



«Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich in diesem Moment keine Ideen», versicherte der 34-Jährige. «Das zeigt auch, dass die Entscheidung nicht mit meiner Zukunft zusammenhing. Es war einfach richtig, die Entscheidung jetzt zu treffen. Wenn du dich in einer Situation wiederfindest, von der du glaubst, dass es Sinn macht weiterzumachen und zu pushen, dann kann man arbeiten. Aber wenn das nicht so ist, dann macht es Sinn, eine Entscheidung zu treffen – gerade weil es noch diese Saison gibt, deren Geschichte noch geschrieben werden muss. Und wenn man sich anschaut, wie die bisherigen drei Rennen gelaufen sind, dann ist die Weltmeisterschaft für viele Fahrer noch komplett offen. Sich darauf konzentrieren zu können und nicht über andere Dynamiken nachzudenken, ist sicher eine Hilfe, wenn du auf der Suche nach Hundertstelsekunden bist.»

«Ich habe in diesem Moment wirklich keine Pläne, aber im Motorsport verändern sich die Dinge oft sehr schnell», fuhr der Vizeweltmeister der vergangenen drei Jahre fort. «Ich weiß nicht, was passieren wird oder was für mich Sinn machen wird. Ich habe unverändert Lust darauf, Rennen zu fahren – wie auch in den vergangenen Jahren, als ich jeweils um den WM-Titel gekämpft habe. Und ich hoffe, ich werde es auch in diesem Jahr tun. Daran habe ich keine Zweifel.»

Ob «Dovi» auch in der Saison 2021 Teil der MotoGP-WM ist, macht er von den Optionen abhängig: «Wenn es interessante Angebote gibt, kann man über alles reden. Ich sage nicht: ‚Das werde ich nie tun.‘ Das bringt mir nichts. Nachdem ich diese hervorragenden Ergebnisse in den vergangenen Jahren geschafft habe, weiß ich aber, wie ich leben will. Ich habe das Glück, nicht um jeden Preis einen Job fürs nächste Jahr finden zu müssen. Ich weiß, was ich will und was ich gerne machen würde. Dann muss man sehen, ob sich in Zukunft eine wirklich interessante Sache auftut. In der Hinsicht bin ich sehr entspannt. Sonst hätte ich bis zum Schluss gewartet und vielleicht ein nicht ausgezeichnetes Angebot von Ducati angenommen. Das ist aber nicht der Punkt.»

«Sollte sich die Möglichkeit zum Rennfahren nicht ergeben, dann deshalb, weil ich kein interessantes Angebot auf dem Tisch haben werde. Ich will fahren, aber mit einem klar definierten Ziel», stellte der 23-fache GP-Sieger klar. «Ich bin – zum Glück – kein Fahrer, der unbedingt einen Vertrag braucht, um Geld zu verdienen, oder unbedingt Rennen fahren muss. Ich habe auch andere Leidenschaften und Lust darauf, andere Dinge zu tun. Ich bin auf die MotoGP fokussiert und weiß, was ich tun will, aber dazu braucht es auch ein Projekt, das gewissen Anforderungen entspricht. Sollte sich ein interessantes Angebot ergeben, wird das sehr gerne in Betracht gezogen. Und sollte es nicht der Fall sein, macht es für mich keinen Sinn, in der MotoGP zu bleiben.»