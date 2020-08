Johann Zarco (9./Ducati): «Dovi geht? Gut für mich!»

Ducati-Pilot Johann Zarco qualifizierte sich für den Österreich-GP am Sonntag in Spielberg auf dem neunten Platz. Interessant für ihn war die Verkündung, dass Andrea Dovizioso Ducati nach der MotoGP-Saison verlässt.

«Ich bin zufrieden, denn ich habe nur 0,3 Sekunden auf die Pole-Position verloren, das bedeutet, dass ich konkurrenzfähig bin», erklärte Johann Zarco nach dem MotoGP-Qualifying am Samstag am Red Bull Ring. Der Franzose setzte seine Ducati Modelljahr 2019 auf Platz 9 und erhofft sich im Rennen einige Plätze gutmachen zu können. «In FP3 hatte ich nicht viel Zeit, um die Slicks zu nutzen, denn ich habe sehr viel mit den Regenreifen getestet. Leider bin ich dann nicht direkt in Q2 eingezogen, das war etwas ärgerlich, aber ich wusste, dass ich mit der richtigen Balance auf dieser Strecke schnell sein kann.»

«Am Nachmittag konnte ich viele Runden drehen, und wir haben viele Fortschritte erzielt. Wenn ich in Q2 jemanden vor mir gehabt hätte, wäre sicherlich noch etwas mehr drin gewesen. In meiner schnellsten Runde habe ich mich in Kurve 6 verbremst, deshalb habe ich die zweite Startreihe verpasst», sagte der 30-Jährige.

Wen sieht der Ducati-Pilot in der Favoritenrolle am Sonntag und wie schätzt er sein Potenzial auf dem Red Bull Ring ein? «Für mich ist Dovizioso der Favorit, ich denke er wird sich vom Feld absetzen und gewinnen», ist Zarco überzeugt. «Yamaha ist stark, aber vor allem mit neuen Reifen, weniger über die Renndistanz. Mit der Ducati habe ich Yamaha gegenüber einige Vorteile. Wir werden im Rennen den Medium-Vorderreifen nutzen. Am Heck müssen wir noch herausfinden ob wir den weicheren oder den Medium-Hinterreifen verwenden werden.»

Am Samstag wurde klar, dass Andrea Dovizioso nach der Saison 2020 nicht mehr für das Ducati-Werksteam antreten wird. Für den zweifachen Moto2-Weltmeister bringt das einige positive Aspekte mit sich. «Um das Werksbike von Ducati zu verdienen, muss ich weitere Podestplätze liefern. Ich möchte diesen Platz im Ducati-Team unbedingt und für mich bedeutet die Trennung von Dovi und Ducati, dass ein Platz in der MotoGP frei geworden ist, und dass ich die Chance habe auch 2021 noch MotoGP fahren zu können», sagte der Ducati-Fahrer am Samstagnachmittag.

«Ducati ist derzeit meine einzige Möglichkeit um weiterzumachen, ich glaube ich mache meine Arbeit gut. Für mich ist es gut zu wissen, dass Dovi nicht weitermachen wird, denn ich habe größere Chancen, um in der MotoGP bleiben zu können. Vor einigen Monaten wusste ich nicht ob ich meine Karriere fortsetzen kann. Mit Gigi Dall’Igna und Claudio Domenicali verstehe ich mich gut, wir haben uns letzten Winter getroffen und wir haben auf Anhieb bemerkt, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen. Mein Verhältnis zu Gigi ist deutlich besser als das von Gigi und Dovi aktuell.»

MotoGP, Q2, Spielberg, 15. August:

1. Viñales, Yamaha, 1:23,450 min

2. Miller, Ducati, 1:23,518 min, + 0,068 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,537, + 0,087

4. Dovizioso, Ducati, 1:23,606, + 0,156

5. Pol Espargaró, KTM, 1:23,612, + 0,162

6. Mir, Suzuki, 1:23,673, + 0,223

7. Morbidelli, Yamaha, 1:23,719, + 0,269

8. Rins, Suzuki, 1;23,731, + 0,281

9. Zarco, Ducati, 1:23,828, + 0,378

10. Nakagami, Honda, 1:23,872, + 0,422

11. Oliveira, KTM; 1:23,939, + 0,489

12. Rossi, Yamaha, 1:23,995, + 0,545



Die weitere Startaufstellung:

13. Petrucci, Ducati, 1:23,915

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,151

15. Crutchlow, Honda, 1:24,228

16. Lecuona, KTM, 1:24,405

17. Binder, KTM, 1:24,485

18. Alex Márquez, Honda, 1:24,490

19. Bradl, Honda, 1:24,662

20. Smith, Aprilia, 1:24,831

21. Rabat, Ducati, 1:25,287

22. Pirro, Ducati, 1:25,431