Spielberg: Pole für Viñales vor Miller und Quartararo

Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales meldete sich mit der Pole-Position auf dem Red Bull Ring stark zurück. Sein Teamkollege Valentino Rossi steht beim Österreich-GP am Sonntag nur auf Startplatz 12.

Johann Zarco (Ducati) und Valentino Rossi (Yamaha) schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des Österreich-GP und gesellten sich damit zu den Top-10 aus den drei freien Trainings-Sessions.

Im Q2 ging es von Anfang an heiß her: Maverick Viñales legte eine 1:23,892 min vor, sein Markenkollege Fabio Quartararo legte eine 1:23,787 min drauf. Im nächsten Umlauf war der spanische Yamaha-Werksfahrer nochmal schneller, seine Runde wurde aber wegen Missachtung der Track-Limits wieder gestrichen.

Jack Miller übernahm kurzzeitig Platz 2, ehe Viñales in 1:23,694 eine neue Bestzeit setzte. Quartararo verbesserte seine persönlich schnellste Rundenzeit ebenfalls, blieb 0,022 Sekunden dahinter aber auf Platz 2. Suzuki-Ass Joan Mir reihte sich mit einem Rückstand von 0,162 Sekunden auf Rang 3 ein.

Bemerkenswert: Zur Halbzeit der 15-minütigen Session lagen alle zwölf Fahrer in gerade einmal 0,592 Sekunden. Pol Espargaró, der Schnellste aus den freien Trainings-Sessions, fand sich mit einem Rückstand von 0,284 Sekunden beispielsweise nur auf Platz 7 wieder – 0,040 Sekunden vor Rossi.

Viñales schraubte seine vorläufige Pole-Zeit dann auf eine 1:23,643 min nach unten. Morbidelli schaffte kurzzeitig Platz 3, aber wenig später löste Ducati-Star Andrea Dovizioso in 1:23,618 min Yamaha an der Spitze ab. Das ließ Viñales nicht lange so stehen: 1:23,450 min lautete seine neue Bestzeit.

Quartararo verbesserte sich anschließend auf Platz 2, Pol Espargaró auf 3 – aber «Dovi» verdrängte ihn wieder aus der ersten Startreihe. Der Red Bull-KTM-Star zeigte im letzten Versuch zwar noch zwei absolute Sektorbestzeiten, am Ende schaffte er aber keine Verbesserung mehr.

Im Gegensatz zu Miller, der schnappte sich in letzter Sekunde noch den zweiten Startplatz, nur 0,068 Sekunden hinter Pole-Mann Viñales. Quartararo wies als Dritter auch nur einen Rückstand von 0,087 Sekunden auf.

MotoGP, Q2, Spielberg, 15. August:

1. Viñales, Yamaha, 1:23,450 min

2. Miller, Ducati, 1:23,518 min, + 0,068 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,537, + 0,087

4. Dovizioso, Ducati, 1:23,606, + 0,156

5. Pol Espargaró, KTM, 1:23,612, + 0,162

6. Mir, Suzuki, 1:23,673, + 0,223

7. Morbidelli, Yamaha, 1:23,719, + 0,269

8. Rins, Suzuki, 1;23,731, + 0,281

9. Zarco, Ducati, 1:23,828, + 0,378

10. Nakagami, Honda, 1:23,872, + 0,422

11. Oliveira, KTM; 1:23,939, + 0,489

12. Rossi, Yamaha, 1:23,995, + 0,545



Die weitere Startaufstellung:

13. Petrucci, Ducati, 1:23,915

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,151

15. Crutchlow, Honda, 1:24,228

16. Lecuona, KTM, 1:24,405

17. Binder, KTM, 1:24,485

18. Alex Márquez, Honda, 1:24,490

19. Bradl, Honda, 1:24,662

20. Smith, Aprilia, 1:24,831

21. Rabat, Ducati, 1:25,287

22. Pirro, Ducati, 1:25,431