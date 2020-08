MotoGP Red Bull Ring: Dovizioso lässt Ducati jubeln

​ Im zweiten Anlauf des MotoGP-Rennens auf dem Red Bull Ring sorgte Andrea Dovizioso in Spielberg für den fünften Ducati-Sieg in Folge. Fabio Quartararo verteidigte mit Platz 8 die WM-Führung.

Nach dem schlimmen Unfall von Franco Morbidelli und Johann Zarco in der neunten Runde des MotoGP-Rennens musste wegen zahlreicher Trümmerteile auf dem Red Bull Ring abgebrochen werden.



Der Neustart über 20 Runden fand ohne die beiden Verunfallten statt, als Startaufstellung diente der Stand nach der achten Runde.

Auch dieses Rennen war reich an Dramen und sah mit Andrea Dovizioso zum fünften Mal in Folge einen Ducati-Piloten als Sieger in der Steiermark. Es war der 50. Ducati-Sieg in der MotoGP-Klasse. Für Dovi ist es der dritte Sieg in Folge auf dem Red Bull Ring, seit 2016 stand er immer auf dem Podest.



Joan Mir (Suzuki) eroberte als Zweiter seinen ersten MotoGP-Podestplatz, Jack Miller aus dem Pramac-Ducati-Team wurde Dritter.



Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) kam nur als Achter ins Ziel, verteidigte aber die WM-Führung.



Stefan Bradl als Ersatz bei Repsol Honda für den verletzten Marc Marquez wurde 17. und Letzter.

So lief das Rennen:

Start: Pol Espargaro gewinnt den Start, er muss aber mit Jack Miller und Andrea Dovizioso kämpfen. Alex Rins ist Vierter vor Miguel Oliveira, Valentino Rossi, Brad Binder, Alex Marquez und Bradley Smith. Fabio Quartararo ist nur 16. vor Stefan Bradl, Maverick Vinales ist Letzter!



2. Runde: Miller führt vor Pol Espargaro, Dovi, Mir, Oliveira, Rins und Rossi.



5. Runde: Miller hat sich für weiche Reifen vorne und hinten entschieden und liegt eine Sekunde vor Dovizioso.



6. Runde: Pol Espargaro spielt auf der Start-Ziel-Geraden die Power seiner KTM aus, überholt Rins auf der Suzuki und ist Dritter. Rins kann aber schnell kontern.



9. Runde: Pol Espargaro muss in einer Kurve weit gehen, Miguel Oliveira sticht innen rein, die beiden KTM-Piloten kollidieren und stürzen!



10. Runde: Dovizioso überholt Miller und führt.



11. Runde: Rins ist an Miller vorbei und verfolgt Dovi. Wenig später übernimmt Rins für Sekunden die Spitze, bis ihm das Vorderrad seiner Suzuki wegrutscht und er stürzt!



12. Runde: Dovizioso, Miller und Mir liegen innerhalb 0,7 sec an der Spitze. Es folgen Brünn-Sieger Brad Binder, Rossi, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Cal Crutchlow und Quartararo. Vinales ist 13., Bradl 17.



16. Runde: Dovi liegt eine knappe Sekunde vor Miller, der sich gegen Mir wehren muss. Binder ist Vierter, Rossi Fünfter, Quartararo Achter, Vinales Elfter und Bradl 16.



19. Runde: Mir attackiert ständig Miller, die Ducati des Australiers ist auf den Geraden aber zu schnell.



Letzte Runde: Der bei Ducati scheidende Andrea Dovizioso sorgt für den ersten Saisonsieg für die Italiener. Mir kann einen Fehler von Miller nützen und sich auf Platz 2 schieben, der Spanier schafft es zum ersten Mal in der MotoGP-WM aufs Podium. Miller wird Dritter.

Ergebnisse MotoGP Spielberg:

1. Andrea Dovizioso, Ducati

2. Joan Mir, Suzuki, +1,377 sec

3. Jack Miller, Ducati, +1,549

4. Brad Binder, KTM, +5,526

5. Valentino Rossi, Yamaha, +5,837

6. Takaaki Nakagami, Honda, +6,403

7. Danilo Petrucci, Ducati, +12,498

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +12,534

9. Iker Lecuona, KTM, +14,117

10. Maverick Vinales, Yamaha, +15,276

11. Aleix Espargaro, Aprilia, +17,772

12. Michele Pirro, Ducati, +23,271

13. Bradley Smith, Aprilia, +24,868

14. Alex Marquez, Honda, +24,943

15. Cal Crutchlow, Honda, +27,435

16. Tito Rabat, Ducati, +28,502

17. Stefan Bradl, Honda, +28,609



WM-Stand nach 4 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 67 Punkte. 2. Dovizioso 56. 3. Viñales 48. 4. Binder 41. 5. Rossi 38. 6. Nakagami 37. 7. Miller 36. 8. Morbidelli 31. 9. Mir 31. 10. Zarco 28.