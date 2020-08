Spielberg FP3: Bestzeit Joan Mir (Suzuki) – 15. Rossi

Pol Espargaró auf der KTM in Spielberg

Nach dem dritten freien MotoGP-Training zum Steiermark-GP liegt überraschend Joan Mir (Suzuki) auf Platz 1. Pol Espargaró an 6. Stelle. 21. Bradl.

Yamaha hatte auch am Freitag beim GP der Steiermark am Freitag einen schweren Stand, erstens wegen der mangelnden Motorleistung, aber auch bei der Lebensdauer der Hinterreifen hat Yamaha Mühe, also bei der Rennpace im Vergleich zu Ducati und KTM und Suzuki. Deshalb kümmerten sich die Yamaha-Asse auch zu Beginn des FP3 ausführlich um Long-runs mit Rennreifen.

Johann Zarco überraschte die Gegner im FP1 nach neun Minuten mit einer 1:24,012-min-Runde und setzte sich damit auf Platz 8 der kombinierten Zeitenliste. Dabei hatte der Avintia-Ducati-Pilot am Freitag wegen seines Kahnbeinbruchs nicht trainieren dürfen. Er war damit vorläufig Schnellster der FP3-Session.

Repsol-Honda-Pilot Alex Márquez 9 stürzte inzwischen im schnellen Turn 9 übers Vorderrad weg.

In der Gesamtwertung führte Pol Espargaró mit seiner FP2-Zeit von 1:23,638 min auch nach 18 Minuten der 45 Minuten noch. 2. Miller. 3. Dovi. 4. Oliveira. 5. Nakagami. 6. Mir. 7. Rins. 8. Zarco, + 0,374. 9. Viñales. 10. Quartararo. 11. Morbidelli. 12. Binder. 15. Rossi. 22. Bradl, + 1,276 sec.

Die Aufgabenstellung für das dritte freie MotoGP-Training auf dem Red Bull Ring unterschied sich nicht von den meisten anderen Trainings am Samstagvormittag in der Königsklasse.



Die ersten Zehn der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 würden direkt ins Qualifying 2 (Beginn: 14.35 Uhr) aufsteigen. Alle Fahrer, die sich auf den Rängen 11 bis 22 klassieren, müssen ins Qualifying 1, das ebenfalls 15 Minuten dauert und um 14.10 Uhr Ortszeit startet.



Die ersten Zwei aus dem Q1 dürfen dann noch zusätzlich ins Q2 aufrücken, in dem schließlich die besten zwölf Startplätze vergeben werden. Die Reihenfolge aus dem Q1 vom 13. bis zum letzten Platz ergibt dann die Startreihenfolge hinter den ersten zwölf Plätzen.

22 Minuten vor dem Ende des FP3 lag Rossi immer noch an 15. Position, mehr als 0,2 sec fehlten ihm zum direkten Einzug ins Q2. Aber er hatte am Freitag nur einen weichen Hinterreifen verheizt und sich damit gewissenhaft auf das FP3 vorbereitet. Bisher hatten nur Fabio Quartararo und Brad Binder ihre Freitag-Zeit verbessert, dazu natürlich Zarco, der am Freitag pausieren musste und morgen aus der Boxengasse starten muss.

Aber wie immer würden die Rundenzeiten erst in den letzten 10 bis 12 Minuten richtig purzeln.

18 Minuten vor Schluss brauste Maverick Viñales mit 1:23,617 mnin auf Platz 1. Pol Espargaró lag jetzt 0,021 sec zurück.

Knapp eine Minute später schoss sich Fabio Quartararo an die zweite Position, ihm fehlten 0,011 sec auf Viñales. Dann stürmte Zarco zu einer neuen Superzeit, er verbesserte sich auf 1:23,879 min und holte sich Platz 8 in der Gesamtwertung zurück.

1. Viñales. 2. Quartararo. 3. Pol Espargaró. 4. Mir. 5. Nakagami. 6. Miller. 7. Dovizioso. 8. Zarco. 9. Oliveira. 10. Oliveira. 11. Rins. 12. Morbidelli. - 15. Rossi. 22. Bradl, + 1,297 sec.

Valentino Rossi verbesserte sich auf Platz 12, aber er verlor in Sektor 3 immer noch 0,2 sec. Die beiden Suzuki von Joan Mir und Alex Rins hielten sich acht Minuten vor Schluss auf den Rängen 4 und 5.

Sieben Minuten vor dem Finish steigerte sich WM-Leader Quartararo auf 1:23,607 min – und übernahm Platz 1. Der Yamaha-Star hat seit Silverstone 2019 nie mehr die ersten Startreihe verpasst!

Und plötzlich fand sich Joan Mir, zweifacher Moto3-Sieger auf dem Red Bull Ring, an der ersten Position – mit 1:23,554 min. Jetzt war klar: Man braucht wohl eine 1:23-min-Runde, wenn man direkt ins Q2 wollte. Joan Mir steigerte sich dann auf 1:23,456 min. Jack Miller stürzte im schnellen Turn 6 ins Kiesbett. Er lag bisher an sechster Stelle und fiel noch auf P10 zurück.

Jetzt waren noch zwei Minuten zu fahren. Und dann stand fest: Binder, Zarco, Petrucci, Lecuona, Rossi und Co. müssen sich im Q1 um die 2 Plätze fürs Q2 streiten.

Unglaublich: Sechs verschiedene Hersteller klassierten sich in den Top-6. Und 20 Fahrer tummeln sich innerhalb einer Sekunde!

Übrigens: Am Sonntag muss in der Steiermark eventuell mit Regen und wechselhaftem Wetter gerechnet werden.

Ergebnisse MotoGP FP1+FP2+FP3, Spielberg, 22. August

1. Mir, Suzuki, 1:23,456 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,151 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,154

4. Dovizioso, Ducati, 0,154

5. Viñales, Yamaha, + 0,161

6. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

7. Oliveira, KTM, + 0,269

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,271

9. Rins, Suzuki, + 0,298

10. Jack Miller, Ducati, + 0,339

11. Brad Binder, KTM, + 0,342

12. Zarco, Ducati, + 0,423

13. Petrucci, Ducati, + 0,425

14. Lecuona, KTM, + 0,433

15. Valentino Rossi, Yamaha, +0,494

16. Crutchlow, Honda, + 0,670

17. Smith, Aprilia, + 0,680

18. Pirro, Ducati, + 0,840

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,910

20. Alex Márquez, Honda, + 1,007

21. Bradl, Honda, + 1,161

22. Rabat, Ducati, + 1,350

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeiten FP1+FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276

Ergebnis Spielberg, MotoGP, FP1, 21.8.

1. Pol Espargaró, KTM, 1:24,193 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,044 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,185

4. Rins, Suzuki, + 0,380

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,395

6. Zarco, Ducati, + 0,462

7. Oliveira, KTM, + 0,525

8. Miller, Ducati, + 0,531

9. Mir, Suzuki, + 0,550

10. Quartararo, Yamaha, + 0,560

11. Viñales, Yamaha, + 0,586

12. Petrucci, Ducati, + 0,644

13. Rossi, Yamaha, + 0,686

14. Crutchlow, Honda, + 0,751

15. Lecuona, KTM, + 0,798

16. Binder, KTM, + 0,812

17. Pirro, Ducati, + 0,959

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,972

19. Alex Márquez, Honda, + 1,056

20. Smith, Aprilia, + 1,104

21. Bradl, Honda, +1,178

22. Rabat, Ducati, + 1,536