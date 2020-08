Cal Crutchlow: «Zeit, dass Nakagami Resultate bringt»

Großbritanniens Honda-MotoGP-Urgestein Cal Crutchlow zeigt sich nach dem ersten Trainingstag auf dem Red Bull Ring in Spielberg frustriert und sucht nach Erklärungen für seine Leistungen.

Cal Crutchlow war am Freitag auf dem Red Bull-Ring in Spielberg nicht der einzige MotoGP-Star, der sauer war. Auch 2019-Entdeckung Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) dreht sich im Moment im Kreis. Beim Briten hält die Durststrecke aber schon deutlich länger an.

Der Rennrad-Freak aus dem LCR-Honda-Team beendete das zweite freie Training auf Platz 13, reihte sich in der Addition der Zeiten des ersten Tages aber nur auf der 18. Position ein. Der Rückstand auf Pol Espargaró (Red Bull-KTM) betrug aber immer noch weniger als eine Sekunde. «Es ist eine harte Zeit, eine schwierige Situation. Ich bin motiviert hier reingegangen, aber es läuft leider nicht.»

Dann vergleicht sich der Brite mit Weltmeister Marc Márquez: «Marc ist ein sehr spezieller Fahrer. Ich brauche einfach ein Gefühl. Ich fahre das Bike so schnell ich kann, ohne zu stürzen. Es gibt immer noch Honda-Bikes auf der Piste und die Ingenieure bekommen viele Information. An Takas Honda ist viel Entwicklung dran. Fakt ist: Wir stecken bei der neuen Honda einen neuen Hinterreifen rein und fahren damit im Moment nur um etwa 0,1 Sekunden schneller. Wir müssten aber mit dem neuen Reifen eine Sekunde schneller sein.»

Crutchlow weiß: «Alex Márquez fährt gut, wenn man bedenkt, dass die Honda nicht einfach ist. Er sollte aber auch den Reifen nützen könnte, das ist für einen Rookie sehr wichtig. Das hat in den vergangenen Jahren gut funktioniert. Ich hoffe, wir können einen Schritt nach vorne machen. Aber ich weiß ehrlich nicht, woher dieser Schritt kommen soll.»

Zur Steigerung seines Teamkollegen Taka Nakagami, der sich den Fahrstil von Marc Márquez teils zu eigen gemacht hat: «Ich bin Cal Crutchlow! Wenn alle so fahren würden wie Marc, würden wir ja alle auf der Ziellinie aneinander kleben. Bei Taka ist es Zeit, dass er Resultate bringt. Er fährt – ehrlich gesagt – auch gut. Er ist wie gesagt auf einem Bike, das viel Entwicklung hat. Er fährt ein etwas anderes Bikes und nutzt es gut aus, sein Gefühl ist gut. Er benutzt vielleicht jetzt die Hinterradbremse etwas mehr. Aber wir alle versuchen, selbst besser zu werden. Meine lädierte Hand stellt kein Problem auf dem Motorrad dar. Ih wünschte, ich könnte das als Entschuldigung nehmen.»

Crutchlow spricht Klartext zur Honda des Jahrgangs 2020: «Das 2019er-Bike ist für mich leichter zu fahren, auch wenn ich zu Beginn 2019 auch meine Probleme hatte. Wir haben diesmal mit dem Motorrad aber nicht so große Fortschritte gemacht, wie noch 2019.»

Zur Strafe für Johann Zarco, der beim nächsten Rennen aus der Boxengasse starten muss, sagt Crutchlow: «Ich weiß nicht, was ich zu Zarcos Strafe sagen soll. Ist es zu viel, ist es zu wenig? Sollte er überhaupt bestraft werden? Wenn er im nächsten Rennen von hinten starten wird, wird er noch mehr Druck machen. Das ist normal, das würde jeder Fahrer so tun. Das war bei Quartararo ja auch so. Ich weiß, nicht ob es korrekt ist. Wir werden es in der Safety Commission diskutieren.»

Ergebnis FP1 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Miller, Ducati, 1:23,859 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,004 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,039

4. Nakagami, Honda, + 0,091

5. Mir, Suzuki, + 0,102

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,339

7. Binder, KTM, + 0,392

8. Lecuona, KTM, + 0,442

9. Viñales, Yamaha, + 0,465

10. Quartararo, Yamaha, + 0,522

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,538

12. Pirro, Ducati, + 0,649

13. Petrucci, Ducati, + 0,658

14. Smith, Aprilia, + 0,764

15. Rins, Suzuki, + 0,769

16. Alex Márquez, Honda, + 0,831

17. Rossi, Yamaha, + 0,840

18. Crutchlow, Honda, + 0,905

19. Rabat, Ducati, + 0,947

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,949

21. Bradl, Honda, +1,055

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276