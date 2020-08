Aleix Espargaró: «Wir würden Dovi sehr gut behandeln»

Aprilia-Hoffnungsträger Aleix Espargaró spricht offen die Möglichkeit eines Transfers von Vizeweltmeister Andrea Dovizioso zum Team aus Noale.

Aleix Espargaró schrammte am Freitag auf dem Red Bull-Ring knapp an einem Top-10-Rang vorbei. Der mittlerweile 31-jährige Spanier hat bei Aprilia einen Vertrag, den er noch in der Corona-Lockdown-Zeit bis Ende 2022 verlängert hat. Wer sein neuer Teamkollege wird, ist jedoch offen. Fakt ist: Aprilia will bis Oktober den Fall Andrea Iannone endgültig entscheiden. Der Dopingsünder ist vorläufig bis Juni 2021 gesperrt.

Espargaró hat klare Wunschvorstellungen. «Ich habe schon mehrfach erklärt, dass Andrea Dovizioso mein Lieblingsfahrer in der MotoGP ist», unterstreicht der Katalane. «Es geht darum, wie er die Rennen fährt, wie er arbeitet, auch um seinen Charakter. Ich bin komplett anders und habe sehr viel mehr Hochs und Tiefs als er. Ich kann von 'Dovi' viel lernen als Fahrer. Er kann auch viele Informationen bringen. Auch unsere Ingenieure könnten viel lernen.»

Espargaró sieht viele mögliche Synergien: «Es wäre fantastisch, Dovi als Teamkollegen bei Aprilia zu haben. Wenn ich auf seinem Niveau fahren könnte oder sogar noch schneller, würde das meine Fähigkeiten als Fahrer weiter verbessern. Ich bin verärgert, weil wir einfach noch nicht die Ergebnisse einfahren, die möglich wären mit diesem Bike, das besser ist als das 2019-Modell. Ich hasse es zu sagen, wir brauchen mehr Zeit – aber das ist die Realität. Wir müssten auch mehr auf anderen Pisten fahren, auf Strecken mit langgezogenen Passagen. Leider fehlen im neuen Kalender diese Pisten, die ich am meisten mag, wie Australien, Thailand oder auch Argentinien.»

Zur Erinnerung: Der ältere der beiden Espargaró-Brüder hat sich bereits im vergangenen Jahr und im Winter wortreiche Gefechte mit seinem wegen Dopingvorwürfen gesperrten Teamkollegen Andrea Iannone geliefert.

Deswegen ergreift er für Dovizioso nochmals Partei: «Für mich ist es klar, dass Aprilia eine reale Chance für ihn ist. Das ist der einzige verfügbare MotoGP-Hersteller mit einem freien Platz, und er wäre mehr als willkommen. Wir würden ihn hier sehr gut behandeln.»

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276

Ergebnis Spielberg, MotoGP, FP1, 21.8.

1. Pol Espargaró, KTM, 1:24,193 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,044 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,185

4. Rins, Suzuki, + 0,380

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,395

6. Zarco, Ducati, + 0,462

7. Oliveira, KTM, + 0,525

8. Miller, Ducati, + 0,531

9. Mir, Suzuki, + 0,550

10. Quartararo, Yamaha, + 0,560

11. Viñales, Yamaha, + 0,586

12. Petrucci, Ducati, + 0,644

13. Rossi, Yamaha, + 0,686

14. Crutchlow, Honda, + 0,751

15. Lecuona, KTM, + 0,798

16. Binder, KTM, + 0,812

17. Pirro, Ducati, + 0,959

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,972

19. Alex Márquez, Honda, + 1,056

20. Smith, Aprilia, + 1,104

21. Bradl, Honda, +1,178

22. Rabat, Ducati, + 1,536