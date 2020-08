Spielberg Q1: Zwei Ducati-Fahrer weiter, Rossi stürzt

Die Ducati-Piloten Johann Zarco und Danilo Petrucci schnappten sich im Q1 auf dem Red Bull Ring die begehrten Plätze 1 und 2 und schoben damit die KTM-Piloten Lecuona und Binder aus dem Q2. Valentino Rossi stürzte.

Brünn-Sieger Brad Binder (Red Bull KTM) und Yamaha-Superstar Valentino Rossi gehörten zu jenen Fahrern, die im FP3 am Samstagvormittag den Sprung in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste verpasst hatten und deshalb bereits im Q1 im Einsatz waren. Das Qualifying vor dem morgigen 900. Rennen der «premier class» begann übrigens mit rund 20 Minuten Verspätung, weil zuvor Moto3-Pilot Jaume Masia nach einem Sturz im Q1 auf dem Weg zurück an die Box Öl auf der Strecke verteilt hatte, die anschließend gereinigt werden musste.

Die Aufgabenstellung in der 15-minütigen Session war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für das fünfte MotoGP-Rennen der Saison 2020 entschieden werden, das zweite in Folge auf dem Red Bull Ring.

Während die ersten Rundenzeiten von Danilo Petrucci, Cal Crutchlow, Michele Pirro und Alex Márquez zunächst reihenweise gestrichen wurden, weil die «track limits» missachtete wurden, war es nach fünf Minuten dann doch «Petrux» auf der Werks-Ducati, der sich in 1:24,158 min an die Spitze des Q1-Klassements setzte. Nur 0,009 sec dahinter reihte sich Binder ein. Im nächsten Umlauf schob sich aber Zarco mit einem Rückstand von 0,007 sec sogar noch dazwischen auf Rang 2. Rossi lag zur Halbzeit der 15-minütigen Session auf Platz 4 (+ 0,169 sec).

Zur Erinnerung: Zarco wird am Sonntag nur vier Tage nach der Kahnbein-OP unabhängig von seinem Qualifying-Ergebnis aus der Boxengasse starten. Diese Strafe wurde ihm nach dem Horror-Crash im Österreich-GP aufgebrummt, weil seine Fahrweise vom FIM MotoGP Stewards Panel als «unverantwortlich» eingestuft wurde.

Auf der Rennstrecke fiel die Entscheidung in den finalen knapp fünf Minuten: Rossi setzte sich in 1:24,127 min kurz auf Platz 1. Er wurde aber schnell von Binder auf Platz 2 verdrängt. In 1:23,932 min unterbot der Red Bull-KTM-Werksfahrer als Erster der Session die 1:24er-Marke. Und Tech3-Fahrer Iker Lecuona war eine Minute vor Schluss noch einmal 0,004 sec schneller und übernahm Platz 1!

Zarco setzte mit 1:23,609 min wenig später aber eine neue Richtzeit, während Rossi in seinem letzten Versuch in Kurve 9 noch zu Sturz kam. Petrucci schob sich dagegen in letzter Sekunde noch auf den zweiten Platz und damit ins Q2.

Stefan Bradl nimmt den Steiermark-GP morgen von Startplatz 20 aus in Angriff.

Ergebnis MotoGP Q1, Spielberg, 22. August

1. Zarco, Ducati, 1:23,609 min

2. Petrucci, Ducati, 1:23,772

3. Lecuona, KTM, 1:23,928

4. Binder, KTM, 1:23,932

5. Rossi, Yamaha, 1:24,127

6. Pirro, Ducati, 1:24,273

7. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

8. Crutchlow, Honda, 1:24,401

9. Smith, Aprilia, 1:24,416

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

11. Bradl, Honda, 1:24,667

12. Rabat, Ducati, 1:24,916