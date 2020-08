Spielberg: Pol Espargaró mit erster KTM-MotoGP-Pole

Ausgerechnet beim Heimspiel auf dem Red Bull Ring bescherte Pol Espargaró dem Red Bull KTM-Team die erste Pole-Position in der MotoGP-Klasse. In der ersten Startreihe werden auch Nakagami und Mir stehen.

Die Ducati-Piloten Johann Zarco und Danilo Petrucci schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des Steiermark-GP und gesellten sich damit zu den Top-10 aus den drei freien Trainings-Sessions.

Zur Erinnerung: Zarco wird am Sonntag nur vier Tage nach der Kahnbein-OP allerdings unabhängig von seinem Qualifying-Ergebnis aus der Boxengasse starten. Diese Strafe wurde ihm nach dem Horror-Crash im Österreich-GP aufgebrummt, weil seine Fahrweise vom FIM MotoGP Stewards Panel als «unverantwortlich» eingestuft wurde.

Auf der Strecke setzte Fabio Quartararo in 1:23,866 min die erste Richtzeit, während die erste Bestzeit seines Markenkollegen Maverick Viñales wegen Missachtung der «track limits» wieder gestrichen wurde. Auf Platz 2 reihte sich kurzzeitig Zarco ein (+ 0,053 min), ehe sich Viñales doch noch dazwischen schob.

Als noch etwas mehr als acht Minuten auf der Uhr stehen, übernahm Red Bull-KTM-Star Pol Espargaró in 1:23,645 min erstmals die Spitze. Kurz darauf war Takaaki Nakagami auf der 2019er-Honda aber noch einmal schneller: In 1:23,602 min hatte der LCR-Honda-Mann zur Halbzeit der 15-minütigen Session die vorläufige Pole-Position inne.

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller, der nach dem Sturz im FP3 in Kurve 6 über Schmerzen in der rechten Schulter klagte, lag dagegen nur auf Platz 11. Miller hatte sich vor dem Quali in der Clinica Mobile untersuchen lassen und wurde jetzt ins Krankenhaus gebracht, wo ein MRI gemacht wird.

Die Entscheidung fiel aber in den finalen vier Minuten: Den Anfang machte Miller, der einen Sprung auf Platz 2 machte. Pol Espargaró übernahm kurz darauf in 1:23,580 min erneut Platz 1, während Mir sich auf Rang 3 verbesserte. Der Sieger des vergangenen Sonntags, Andrea Dovizioso, schob sich dann zumindest auf Platz 6. Sein Markenkollege Zarco legte nach und schaffe es auf Platz 3.

Die letzten Angriffe von Viñales und Nakagami scheiterten, damit sicherte Pol Espargaró KTM die erste Pole-Position in der Königsklasse der Motorrad-WM.

Pit Beirer, der Motorsport-Direktor von KTM, war nach der ersten MotoGP-Pole der Österreicher beim 70. Grand Prix der Marke in der Königsklasse ganz aus dem Häuschen. «Jetzt fängt das Projekt so langsam an zu fliegen», strahlte er im Interview mit ServusTV. «Eine Pole-Position in dieser Klasse ist einfach etwas ganz Besonderes. Das ist wieder ein großer Meilenstein für uns alle. Ich kann‘s gar nicht glauben. Es ist cool, es freut mich fürs Team. Es freut mich auch für Pol, denn er war in den letzten Wochen arg unter Druck, durch die zwei Zwischenfälle in den Rennen in Bürnn und Spielberg. Aber diese Pole-Position hat er mehr als verdient. Das ist einfach nur genial!»

Ergebnis MotoGP Q2, Spielberg, 22. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,580 min

2. Nakagami, Honda, 1:23,602

3. Zarco, Ducati, 1:23,632*

4. Mir, Suzuki, 1:23,678

5. Miller, Ducati, 1:23,700

6. Viñales, Yamaha, 1:23,778

7. Rins, Suzuki, 1:23,782

8. Oliveira, KTM, 1:23,797

9. Dovizioso, Ducati, 1:23,849

10. Quartararo, Yamaha, 1:23,866

11. Morbidelli, Yamaha, 1:24,021

12. Petrucci, Ducati, 1:24,174



Die weitere Startaufstellung

12. Lecuona, KTM, 1:23,928

13. Binder, KTM, 1:23,932

14. Rossi, Yamaha, 1:24,127

15. Pirro, Ducati, 1:24,273

16. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

17. Crutchlow, Honda, 1:24,401

18. Smith, Aprilia, 1:24,416

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

20. Bradl, Honda, 1:24,667

21. Rabat, Ducati, 1:24,916



*Johann Zarco muss aus der Boxengasse starten.