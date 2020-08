Schock: Verletzter Marc Márquez fällt drei Monate aus

Seit Tagen war zu hören, Marc Márquez werde voraussichtlich auch in Misano am 13. und 20. September nicht fahren. Jetzt dauert die Pause noch viel länger.

Es hat sich schon seit einer Woche abgezeichnet, dass Honda jetzt bei der Rückkehr von Weltmeister Marc Márquez kein Risiko mehr eingehen will. Denn der Honda-Star wird nach 5 von 14 Rennen ohne Punkte dastehen, eine erfolgreiche Titelverteidigung ist unmöglich. Heute haben Repsol-Honda und HRC mitgeteilt, dass Marc auch in den nächsten Wochen noch genesen soll. Er hat zusammen mit HRC einige andere Ärzte konsultiert, die Meinungen der Spezialisten wurden verglichen und abgewogen.

Márquez hat bekanntlich am 19. Juli im ersten Jerez-Rennen einen Oberarmbruch (rechts) erlitten), er musste zweimal operiert werden. Nach den Beratungen mit den Ärzten wurde jetzt der Termin für die Rückkehr des Champions vertagt. Es wird jetzt geschätzt, dass der Spanier zwei bis drei weitere Monate pausieren muss, bevor er wieder mit der Honda RC213V fahren kann. Bisher hat HRC keinen genauen Termin für das Comeback verlautbart.

Die letzten drei Rennen finden am 8., 15. und 22. November in Valencia und Portimão statt.

Teammanager Alberto Puig: «Es hat in den letzten Tagen viele Diskussionen über die Genesung von Marc gegeben und viele Überschriften. Aber seit dem ersten Tag der zweiten Operation haben wir klar gesagt: Unser einziges Ziel ist die 100-prozentige Genesung von Marc. Wir wollen nichts überstürzen. Sobald sich Marc in der Lage fühlt, auf das Bike zurückzukehren und auf seinem üblichen Level zu fahren, werden wir uns über die nächsten Ziele unterhalten.»

Dass HRC keine Eile hat, ist offensichtlich. Denn die 2020-Werks-Honda ist langsamer als das 2019-Modell von Nakagami – und bisher ist keine Lösung dieses Problems in Sicht.

Peinlich: Repsol-Honda liegt in der Team-WM an 11. Stelle. Honda ind er Marken-WM an vierter Position hinter Yamaha, Ducati und KTM.

WM-Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 67 Punkte. 2. Dovizioso 56. 3. Viñales 48. 4. Binder 41. 5. Rossi 38. 6. Nakagami 37. 7. Miller 36. 8. Morbidelli 31. 9. Mir 31. 10. Zarco 28. 11. Petrucci 20. 12. Rins 19. 13. Pol Espargaró 19. 14. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 11. 17. Bagnaia 9. 18. Smith 8. 19. Lecuona 7. 20. 17. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 4 von 14 Rennen:

1. Yamaha 81. 2. Ducati 67. 3. KTM 57. 4. Suzuki 44. 5. Honda 37. 6. Aprilia 16.

Team-WM

1. Petronas Yamaha 98. 2. Monster Energy Yamaha 86. 3. Ducati Team 76. 4. Red Bull KTM Factory Team 60. 5. Team Suzuki Ecstar 50. 6. Pramac Racing 49. 7. LCR Honda Idemitsu 37. 8. Hublot Reale Avintia Racing 28. 9. Red Bull KTM Tech3 Team 25. 10. Aprilia Racing Team Gresini 19. 11. Repsol Honda Team 15. 12. Reale Avintia Racing 7. 13. LCR Honda Castrol 7.