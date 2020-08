Iker Lecuona (KTM): «Im 2. Rennen war es schwieriger»

Während sein Red Bull-KTM-Tech3-Teamkollege Miguel Oliveira das MotoGP-Rennen in der Steiermark für sich entscheiden konnte, musste sich Iker Lecuona mit dem 10. Platz begnügen. Trotzdem war er zufrieden.

Mit seinem zehnten Platz im Steiermark-GP war Iker Lecuona im MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring der vierte KTM-Pilot, der es in die Top-10 schaffte. Sein Red Bull-KTM-Tech3-Teamkollege Miguel Oliveira durfte sich nach einem späten Überholmanöver an den Streithähnen Pol Espargaró und Jack Miller über den Sieg freuen, der Spanier aus dem KTM-Werksteam musste sich mit dem dritten Platz abfinden. Dessen Teamkollege Brad Binder schaffte es als Achter ins Ziel.

Obwohl er als Zehnter langsamer als seine Markenkollegen blieb, zog Lecuona nach dem Rennen eine positive Bilanz: «Ich fühlte mich im ersten Rennen ehrlich gesagt sehr wohl, ich erwischte keinen schlechten Start und konnte mich auf den ersten Runden verbessern. Ich konnte sehen, dass mein Tempo reichte, um auf den Top-10-Positionen mitzukämpfen.»

«Ich fühlte mich richtig stark, denn ich konnte Valentino Rossi überholen und die Lücke zu Dovi schliessen», fügte der 20-Jährige an. «Ich dachte, ich überhole ihn dann in den letzten Runden, aber dann kam die rote Flagge», erzählte der Rookie, der nach der Unterbrechung mehr Mühe als auf den ersten Runden bekundete.

«Im zweiten Rennen fühlte ich mich auch wohl, aber mit dem neuen Hinterreifen und dem gebrauchten Vorderreifen war es auf den ersten Runden kniffliger, da war mein Tempo nicht so gut. Aber danach konnte ich gleich schnell wie die Spitzenreiter fahren und letztlich habe ich es in die Top-10 geschafft, was auch mein Ziel war. Ich konnte das ganze Rennen mit Petrucci, Brad und Rossi kämpfen, und darüber bin ich sehr froh», erklärte Lecuona, der bereits beim ersten Kräftemessen auf dem Red Bull Ring als Neunter zu den ersten Zehn gehört hatte.

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM

2. Jack Miller, Ducati, +0,316 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +0,540

4. Joan Mir, Suzuki, +0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, +1,414

6. Alex Rins, Suzuki, +1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, +1,864

8. Brad Binder, KTM, +4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, +4,517

10. Iker Lecuona, KTM, +5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, +5,918

12. Aleix Espargaro, Aprilia, +6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +7,406

14. Johann Zarco, Ducati, +7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +10,191

16. Alex Marquez, Honda, +10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, +11,447

18. Stefan Bradl, Honda, +11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, +12,732

20. Michele Pirro, Ducati, +14,349

21. Tito Rabat, Ducati, +14,548

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha 81. 2. Ducati 67. 3. KTM 57. 4. Suzuki 44. 5. Honda 37. 6. Aprilia 16.