YART: Petronas-MotoGP-Nachbildungen ausverkauft!

Die steirische Tuning-Schmiede Yamaha Austria Racing Team hat 46 nachgebildete Maschinen im Petronas-MotoGP-Look für den asiatischen Partner aufgebaut. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Modelle ausverkauft.

Das Yamaha Austria Racing Team sorgt nicht nur auf der Rennstrecke für Aufsehen. Die südsteirische Tuning-Edelschmiede, die bereits einige Yamaha R1 an die VR46-Akademie von Valentino Rossi geliefert hat, konnte nun einen weiteren Prestige-Deal abwickeln. Die Steirer haben im Auftrag des Sponsors Petronas insgesamt 46 nagelneue und veredelte Yamaha R1 als MotoGP-Nachbildungen im nächstjährigen Design von Petronas aufgebaut.

Dazu kommt: Als kleiner Vorgeschmack auf die Saison 2021 ist auf den Bikes bereits die Nummer 46 in Anlehnung an den neunmaligen Weltmeister Rossi aufgeklebt. Die Folge: Die 46 edlen Bikes zum Preis von je 46.000 Euro sind bereits ausverkauft.

Wegen einer fehlenden Petronas-Unterschrift unter dem Merchandising-Vertrag mussten YART-Firmenchef Mandy Kainz und seine Crew die Kooperation jedoch lange Zeit für sich behalten und die Firma aus Österreich für den Erwerb der 46 Bikes zunächst in Vorleistung gehen.

Der Deal zwischen YART und Petronas wurde in der Corona-Zeit eingefädelt. Die Mitarbeiter haben im Sommer sogar auf ihren zum Teil bereits geplanten Urlaub verzichtet, um die 46 Einheiten rechtzeitig aufbauen zu können. Während des Doppel-GP in Spielberg wäre unter der Woche eine große Präsentation am prächtigen Stammsitz in Heimschuh vorgesehen gewesen - in Anwesenheit einiger Yamaha-Führungspersonen und der Yamaha-Fahrer. Aber auch diese Planungen fielen der Pandemie zum Opfer.

Dennoch war ist das Projekt ein voller Erfolg: Petronas zeigte sich ob der präzisen und qualitativ einmal mehr hochwertigen Ausführung sehr begeistert und bedankte sich bei YART auf eine ganz besondere Art: Auf den MotoGP-Bikes von Fabio Quartararo und Franco Morbidelli waren in Spielberg die YART-Logos platziert. Bei Morbidelli auf der Schwinge, bei Quartararo prangte das YART-Emblem auf dem hinteren Kotflügel. Glück brachte das aber nicht, denn Quartararo wurde 13. und Morbidelli beendete das Rennen auf dem 15. Rang.