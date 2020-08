Spielberg: Kostenlose Promotion soll genutzt werden

Der Red Bull Ring beflügelt den Tourismus in der Region des Murtals

Die Tourismus-Experten der Region rund um den Red Bull-Ring nutzen das positive Feedback aus aller Welt nach den MotoGP- und F1-Events und schnüren neue Pakete für die Gäste.

Der Red Bull-Ring in Spielberg war innerhalb von sechs Wochen Schauplatz des weltweit beachteten Formel-1-Re-Starts und einem MotoGP-Doppel nach dem Corona-Lockdown. Vor allem die MotoGP-Events sorgten mit den spektakulären Rennen für Schlagzeilen, dazu kam der erste Heimsieg für KTM in der MotoGP-Kategorie. Der Kartenvorverkauf für 2021 hat bereits gestartet.

Fakt ist: Es gab weltweit durchwegs positives Feedback, trotz leerer Tribünen und strengem Bubble-System für die Teams und das Personal. Obwohl nur einzelne ausgewählte Medienvertreter vor Ort waren, kamen viele Journalisten und verschafften sich von außerhalb ein Bild. Viele haben sich deswegen außerhalb des Geländes nach Storys umgeschaut und gefunden. Immerhin wurden etwa 30.000 zusätzliche Nächtigungen gezählt.

Und die Tourismusbehörden haben längst Chancen erkannt: Für Motorradfahrer, die in die Gegend kommen, werden mittlerweile auch Touren in der Region angeboten. Start- und Zielpunkt ist jeweils der Red Bull-Ring. «Gemeinsam mit drei Motorrad-Profis haben wir Ganz- und Halbtagstouren gestaltet», verrät Michael Ranzmaier-Hausleitner vom Tourismusverband Spielberg.

«Jeder Tagesgast, der eine Tour macht, ist ein potenzieller Urlauber für die Zukunft», gibt Ranzmaier-Hausleitner zu bedenken. Die Region war in den vergangenen Jahren mit Groß-Events verwöhnt. In diesem Jahr klafft in diesem Bereich wegen Covid-19 ein deutliches Loch.

Infos zu den Optionen wie der Seen-Tour, der Hochsteiermark-Tour, der Tauern-Tour oder der Burgen-Tour gibt es auch direkt beim Projekt Spielberg am Red Bull-Ring oder unter http://www.region-spielberg.at

Der Tourismus-Experte nennt einen weiteren Multiplikator: «Eine einzige Erwähnung des Tremmelberges im Rahmen der Formel-1-TV-Übertragung brachte dem Tourismusverband Dutzende Anfragen von Gästen ein.»

Auch für KTM haben sich die jüngsten GP-Erfolge mit erhöhter Medienwirksamkeit niedergeschlagen. Der größte Motorradhersteller Europas machte zuletzt nicht durch Absatzrekorde oder Zukäufe Schlagzeilen in den Wirtschafts-Ressorts.

Nach den Siegen von Binder und Oliveira ist der heimische Hersteller KTM mit seinen erstaunlichen MotoGP-Erfolgen auch auf den Sportseiten der rot-weiß-roten Tageszeitungen ein Thema geworden, die bisher nur über MotoGP meist nur im Zusammenhang mit Rossi und Márrquez berichteten.

Auch der öffentlich-rechtliche TV-Sender ORF berichtet gerne über die Jubelbilder und in den Weltnachrichten im ORF-Radio wurden zur jeder vollen Stunde sogar Originaltöne, wie zum Beispiel jener von Red Bull-KTM- Race Manager Mike Leitner abgespielt. Dies passiert im Normalfall nur bei außerordentlichen politischen oder chronikalen Ereignissen, sowie den Erfolgen von Österreichs Tennis-Ausnahmekönner Dominik Thiem.