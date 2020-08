Petronas-MotoGP-Replikat: Es gab 800 Bestellungen!

YART-Chef Mandy Kainz will trotz des Erfolges beim Absatz der auf der Yamaha R1 basierenden Petronas-MotoGP-Nachbildung bei der limitierten Stückzahl bleiben.

Die steirische Superbike-Tuningschmiede vom Yamaha Austria Racing Team (YART) landete mit dem Auftrag zum Aufbau der Petronas-MotoGP-Replikate einen echten Coup. Petronas hatte YART auserkoren, die Nachbildungen der Motorräder, die auf Basis der Yamaha R1 im Original-Design gebaut und mit der Nummer 46 beklebt wurden, aufzubauen. Angelehnt ist das Projekt an den ab 2021 für den Petronas SRT-Rennstall fahrenden MotoGP-Superstar Valentino Rossi (41). Sein Wechsel gilt als sicher, obwohl die offizielle Bestätigung noch aussteht. Auch der Preis der Edel-R1 war mit 46.000 Euro saftig und an den «Dottore» angelehnt.

Die Präsentation musste in Spielberg am vergangenen Samstag notgedrungen auf virtuellem Wege über die sozialen Medien abgewickelt werden. Die Corona-Pandemie war wieder einmal der große Spielverderber. «Das Ausstellungsstück haben wir in Spielberg an den Eingang geliefert und von dort wurde das Bike von einer Spedition in das Paddock gebracht», schildert YART-Boss Mandy Kainz.