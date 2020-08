Konzept vorgelegt: Zuschauer beim Frankreich-GP?

Der Promoter des Frankreich-GP versucht es zu ermöglichen, dass Fans beim MotoGP-Rennen dabei sein können - zumindest am Rennsonntag. Die Behörden müssen nun entscheiden, ob das Hygiene-Konzept ausreichend ist.

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen und der Tatsache, dass mittlerweile 21 Bezirke in Frankreich zum Risikogebiet erklärt wurden, arbeiten die Promoter des Frankreich-GP an einem Konzept, bei dem Zuschauer zugelassen sein sollen. Bislang fanden alle fünf Saisonrennen der Königsklasse ohne Fans statt.

In Misano wird sich das ändern: Dort sollen am 13. und 20. September täglich 10.000 Besucher zugelassen sein. Beim Saisonfinale im portugiesischen dürfen sogar bis zu 30.000 Zuschauer an die Strecke.

Letztendlich werden die französischen Behörden entscheiden, ob es ratsam ist, Menschen an den Bugatti-Circuit zu lassen. Das Rennen wurde aufgrund der Corona-Zwangspause auf den 11. Oktober verschoben. Das Problem: Aktuell sind in Frankreich Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen verboten.

In der französischen Tageszeitung «Le Maine Libre» sagt Promoter Claude Michy: «Unser Plan sieht vor, Zuschauer nur am Sonntag an die Strecke lassen. Wir wollen größere Menschenansammlungen vor dem Rennen vermeiden, darunter auch auf den Campingplätzen. Wer ein Ticket hat, würde einen genau definierten Parkplatz erhalten. Außerdem werden wir die Areale in Sektoren unterteilen, damit kein Risiko von Vermischungen besteht. Diese Möglichkeit haben wir den Behörden vorgelegt.»

Ob diese Maßnahmen ausreichen, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass sowohl beim 24-Stunden-Rennen für Motorräder an diesem Wochenende als auch beim 24-Stunden-Rennen für Autos am 19./20. September die Tribünen leer bleiben werden. Die MotoGP-Fans dürfen aber noch hoffen.

Der restliche GP-Kalender 2020:

13. September: Misano

20.September: Misano

27. September: Catalunya-Barcelona

11.Oktober: Le Mans

18. Oktober: Aragón

25. Oktober: Aragón

08. November: Valencia

15. November: Valencia

22. November: Portimão