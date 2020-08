Bei Misano denkt Takaaki Nakagami an Shoya Tomizawa

LCR Honda-Pilot Takaaki Nakagami hat vor zehn Jahren einen seiner besten Freunde in Misano verloren: Shoya Tomizawa. Aus diesem Grund kehrt der japanische MotoGP-Pilot mit ganz besonderen Gefühlen an die Strecke zurück.

Vor zehn Jahren hat Takaaki Nakagami in Shoya Tomizawa seinen besten Freund an der Rennstrecke verloren. Der Japaner verunglückte am 5. September 2010 in Misano, nachdem er im Moto2-Rennen nach zwölf Runden die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte. Anschließend wurde er von den folgenden Motorrädern von Scott Redding und Alex de Angelis überrollt.

Wenig später erlag der damals 19-jährige Tomizawa seinen Verletzungen. Mehr als tausend Menschen nahmen bei seiner Beerdigung im japanischen Asahi Abschied. Tomizawa ist unvergessen, noch immer sind im Fahrerlager zahlreiche Sticker mit der Nummer 48 zu sehen.

Nakagami hatte Ende 2009 die Motorrad-Weltmeisterschaft vorübergehend verlassen und 2010 gemeinsam mit Ryūichi Kiyonari und Takumi Takahashi das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka gewonnen. Im September kehrt der Pilot des LCR Honda-Teams an den Misano World Circuit Marco Simoncelli zurück, um die MotoGP-WM fortzusetzen. Er sagt: «Motegi ist mein Heim-Grand-Prix und ist deshalb natürlich sehr wichtig für mich. Aber direkt danach kommt Misano, das wird immer so sein. Wenn ich an die Strecke denke, dann bin ich emotional, weil ich mit Shoya einen Freund und tollen Konkurrenten verloren habe. Ich bin nicht traurig, sondern verspüre eher positive Gefühle. Ich kann nicht beschreiben, warum das so ist, aber es ist speziell. Es fühlt sich wie ein zweites Heimrennen an.»

Nachdem er beim Steiermark-GP auf dem Red Bull Ring zwar der beste Honda-Pilot war, aber dennoch nach dem Neustart auf P7 durchgereicht wurde, war Nakagami enttäuscht. In Misano möchte er sich zurückmelden: «Ich fahre optimistisch dorthin. Ich glaube daran, dass wir ganz vorne dabei sein können. Wir haben das Podium in Spielberg verpasst, aber dafür denke ich an einen möglichen nächsten Platz auf dem Treppchen. Wir werden sehen, ob es in Misano klappt. Ich fühle mich stark.»

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 5 von 14 Rennen:

1. Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6. Aprilia 20.