Joan Mir (Suzuki/3.): «Es tut mir leid für Valentino»

Suzuki-Jungspund Joan Mir zeigte in Misano eine unglaubliche Aufholjagd und luchste Ikone Valentino Rossi in der letzten Runde den Podiumsplatz ab.

Suzuki-Ecstar-Werkspilot Joan Mir sicherte sich in Misano das erste Podium der Saison. Der Spanier zeigte keinen Respekt vor Valentino Rossi, dem er das Podium noch in der letzten Runde entreißen konnte: «Es tut mir leid für Vale. Aber das ist der Rennsport. Ich war stark im letzten Teil des Rennens. Valentino hätte das Podium verdient, aber diesmal war es nicht möglich.»

Mir räumt ein: Mit dem neuen Reifen hatte ich Probleme mit der Stabilität, ich konnte den Reifen nicht so nutzen wie gewollt. Als die Reifen dann abgefahren waren, wurde ich immer schneller. Ich habe dann 1:32-min-Runden auf dem Dashboard gesehen. Ich dachte es wäre was für das Podium, aber ich war noch sehr weit hinten. Dann habe ich die Jungs eingeholt, war aber schon sehr müde.

«Es war sehr schön, hier in Misano mein erstes Podium zu schaffen. Alex Rins war stark zu Beginn. Am Ende war ich stärker als er. Er kam nicht an Vale vorbei, ich weiß nicht warum. Als ich an Rins vorbei war, hatte ich Vale vor mir. Ich konnte ihn sauber überholen. Ich habe auch Zeit auf Bagnaia aufgeholt, ich habe gesehen, dass er im letzten Sektor Probleme hatte.»

Ergebnis, MotoGP, San Marino-GP

1. Morbidelli, Yamaha

2. Bagnaia, Pramac Ducati, + 2,217 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,290

4. Rossi, Yamaha, + 2,643

5. Rins, Suzuki, + 4,044

6. Vinales, Yamaha, + 5,383

7. Dovizioso, Ducati, + 10,358

8. Nakagami, Honda, + 10,839

9. Miller, Pramac Ducati, + 11,155

10. P. Espargaró, KTM, +12,030

11. Oliveira, KTM, + 12,376

12. Binder, KTM, + 12,405

13. A. Espargaró, Aprilia, + 15,142

14. Lecuona, KTM, + 19,914

15. Zarco, Ducati, + 20,152

Ferner:

18. Bradl, Honda, + 37,856

Fahrer-WM nach 6 von 14 Rennen

1. Dovizioso 75 Punkte, 2. Quartararo 70, 3. Miller 63, 4. Mir 60, 5. Vinales 58, 6. Rossi 58, 7. Morbidelli 57, 8. Nakagami 54, 9. Binder 53, 10. Oliveira 48, 11. P. Espargaró 41, 12. Rins 40, 13. Zarco 31, 14. Bagnaia 29, 15. Petrucci, 25.

Konstrukteurs-WM nach 6 von 14 Rennen

1.Yamaha 113 Punkte. 2. Ducati 107. 3. KTM 88. 4. Suzuki 73. 5. Honda 53. 6. Aprilia 23.