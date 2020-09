Pecco Bagnaia (2.): «Wollte Vale sauber überholen»

Pramac-Ducati-Ass Francesco «Pecco» Bagnaia sorgte fünf Wochen nach seiner Schienbein-OP für Platz 2 in Misano und sprang somit zum ersten Mal in seiner Karriere auf das Podium.

Francesco Bagnaia sorgte in Misano für einen überraschenden zweiten Platz. Und das nach seinem Unterschenkelbruch von Brünn. «Ich bin sehr happy, dass ich hier stehe. Nach dem ersten Tag habe ich mehr an den Fuß gedacht. Ich hatte Schmerzen im Fuss. Dann wurde es aber immer besser. Ich konnte auch aus der zweiten Reihe starten. Platz 2 hätte ich aber nie erwartet.»

Bagnaia gesteht, der währen dert Verletzung 4 kg abgenommen hat: «Im Warm-up dachte ich dann, dass Platz 5 möglich wäre. Nach den ersten Runden, als ich Probleme hatte mit dem Reifen, hatte ich auch Probleme mit dem Fuss. Die Rechtskurven waren mit den Curbs und dem Fuß etwas seltsam. Es war cool hier vor den Fans auf dem Podium zu stehen. Ich will allen Personen mein Podium widmen, die mir in den vergangenen fünf Wochen geholfen haben.»

In Kurve 11 ging Bagnaia dann bei Topspeed an Valentino Rossi vorbei. «Ich war hier stärker, weil mein Bike auf der Geraden sehr stark war. Ich wollte alles sauber machen gegen Vale. Ich dachte, dass Vale Dritter war am Zielstrich. Ich habe nicht mitbekommen, dass Mir ihn überholt hat. Aber vielleicht kommt sein Podium dann nächste Woche.»

Zur Entscheidungsfindung bei Ducati sagt Bagnaia: «Ich hoffe. Was ist sagen will ist, dass ich mich bei Pramac sehr wohl fühle. Das Bike ist wie ein Werks-Motorrad. Pramac ist in diesem Jahr wie ein Werksteam. Mein Zeil seit ich ein Junge war ist es, in einem Werksteam zu fahren.“

Bagnaia zum Erfolg der VR46 Riders Academy, die in Misano im MotoGP-Rennen die ersten zwei Plätze ergatterte: «Ich denke, dass Vale, Albi, Luca und die anderen einen großartigen Job machen mit uns. Wenn man sich anschaut, es bringen alle Fahrer aus der Akademie eine auzsgezeichnete Performance. Wir pushen uns jeden Tag beim Training und haben alle Respekt voreinander. Es ist eine tolle Sache.»