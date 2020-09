Valentino Rossi möchte wieder ums Podium kämpfen

In Jerez standen Maverick Viñales (links) und Valentino Rossi (rechts) gemeinsam auf dem Podest

Maverick Viñales hat sich sein Selbstvertrauen mit einer Bestzeit beim Test zurückgeholt. In Misano will er endlich auch im Rennen wieder konkurrenzfähig sein. Valentino Rossi denkt derweil an die WM.

Ist der Frust beim Maverick Viñales inzwischen wieder verschwunden? Nachdem der Spanier mit seiner Yamaha M1 beim ersten Rennen in Misano von der Pole-Position aus ins Rennen gegangen war, konnte er die Pace der schnellsten MotoGP-Piloten am Sonntag nicht mitgehen und fiel auf P6 zurück. Beim offiziellen Test gelang ihm dann wieder die Bestzeit.

Doch was ist diese Zeit am Ende wert? Viñales sagt: «Ich habe ein gutes Gefühl. Ich war sowohl auf dem Medium- als auch auf dem weichen Hinterreifen schnell. Aber wir wissen nicht, wie sich die neuen Teile und die Reifen unter den gegebenen Umständen verhalten.» Dann wird wieder das Gummi der Moto2-Piloten die Gegebenheiten verändern.

An seiner Taktik will Viñales festhalten: «Ich werde 100 Prozent geben, damit ich von vorne starten kann. Das ist die bestmögliche Chance, ein gutes Rennen abzuliefern.»

Teamkollege Valentino hat ein gutes Rennen abgeliefert, konnte seine Leistung aber nicht mit seinem 200. MotoGP-Podium krönen. Stattdessen wurde der Italiener beim Heim-GP undankbarer Vierter. Gelingt ihm der Sprung auf das Treppchen am Sonntag? «Ich freue mich auf ein weiteres Rennen in Misano. Ich war ganz nah dran, aber das Rennen ging eine Runde zu lang. Ich möchte wieder um das Podium kämpfen, aber das Level in der Königsklasse ist hoch und er Kampf um die WM sehr eng.»

Aktuell liegt Rossi punktgleich mit seinem Teamkollegen im Gesamtklassement auf den Rängen 5 und 6. Der Rückstand auf Leader Dovizioso beträgt 28 Punkte.

Misano-Test, 15. September, kombiniert:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,532 min

2. Nakagami, Honda, 1:31,803

3. Zarco, Ducati, 1:31,899

4. Pol Espargaró, KTM, 1:32,054

5. Rins, Suzuki, 1:32,114

6. Mir, Suzuki, 1:32,162

7. Bagnaia, Ducati, 1:32,207

8. Dovizioso, Ducati, 1:32,290

9. Quartararo, Yamaha, 1:32,336

10. Binder, KTM, 1:32,453

11. Alex Márquez, Honda, 1:32,480

12. Miller, Ducati, 1:32,510

13. Oliveira, KTM, 1:32,529

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,535

15. Smith, Aprilia, 1:32,590

16. Petrucci, Ducati, 1:32,679

17. Rossi, Yamaha, 1:32,946

18. Rabat, Ducati, 1:33,306



Ergebnis, MotoGP, 13.9., San Marino-GP

1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 42:02,,272 (= 162,8 km/h)

2. Bagnaia, Pramac Ducati, + 2,217 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,290

4. Rossi, Yamaha, + 2,643

5. Rins, Suzuki, + 4,044

6. Viñales, Yamaha, + 5,383

7. Dovizioso, Ducati, + 10,358

8. Miller, Pramac Ducati, + 11,155

9. Nakagami, Honda, + 10,839 (eine Position zurückversetzt)

10. Pol Espargaró, KTM, +12,030

11. Oliveira, KTM, + 12,376

12. Binder, KTM, + 12,405

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,142

14. Lecuona, KTM, + 19,914

15. Zarco, Ducati, + 20,152

16. Petrucci, Ducati, + 22,094

17. Alex Márquez, Honda, + 22,473

18. Bradl, Honda, + 37,856

19. Smith, Aprilia, + 1:18,831 min



Fahrer-WM nach 6 von 14 Rennen

1. Dovizioso 76 Punkte. 2. Quartararo 70. 3. Miller 64. 4. Mir 60. 5. Viñales 58. 6. Rossi 58. 7. Morbidelli 57. 8. Binder 53. 9. Nakagami 53. 10. Oliveira 48. 11. Pol Espargaró 41. 12. Rins 40. 13. Zarco 31. 14. Bagnaia 29. 15. Petrucci, 25.



Konstrukteurs-WM nach 6 von 14 Rennen

1. Yamaha 113 Punkte. 2. Ducati 107. 3. KTM 88. 4. Suzuki 73. 5. Honda 53. 6. Aprilia 23.