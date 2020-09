Dovizioso (12.): «Selbst der Langsamste ist schnell»

WM-Leader Andrea Dovizioso weiß, wie wichtig das morgige FP3 und das anschließende Qualifying sind. Denn vor allem beim Doppel-Event in Misano ist das MotoGP-Feld extrem ausgeglichen.

Die siebte Zeit aus dem FP1 reichte Andrea Dovizioso nicht, um beim Emilia Romagna-GP in Misano am ersten Trainingstag in den Top-10 der kombinierten Zeitenliste aufzuscheinen. Seinen zwölften Platz erklärte der Ducati-Werksfahrer so: «Wir haben keinen frischen Reifen mehr geholt, weil wir uns auf den Medium-Hinterreifen konzentrieren wollten. Das kannst du nur in der Trainings-Session am Nachmittag tun, denn am Vormittag arbeitet speziell der Reifen sehr schlecht. Da kannst du fünf Runden machen und danach ist er komplett zerstört. Wir haben also die einzige Session genutzt, in der wir für das Rennen arbeiten konnten – und die Pace war nicht schlecht. Uns fehlt aber noch ein bisschen Speed.»

Wo der WM-Leader auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» im Hinblick auf das siebte MotoGP-Rennen der Saison noch etwas herausholen kann, glaubt er schon zu wissen: «Ich glaube, dass es für uns recht klar ist, was wir tun und wo wir besser sein können. Es gibt da einige Kurven... Bevor wir den Soft-Reifen aufziehen, werde ich mich morgen darauf konzentrieren. Ich hoffe, dass ich einen Weg finden kann, um ein bisschen schneller zu sein – denn wir sind dabei und es wird sehr wichtig, in den Top-10 zu sein», verwies der 34-jährige Italiener auf das FP3 am Samstagvormittag.

Entscheidend ist auch das anschießende Qualifying: «In den ersten zwei Startreihen zu stehen wird noch wichtiger, weil die Abstände noch geringer sind. Es gibt im Rennen zwar noch die Möglichkeit aufzuholen, aber jeder wird schneller sein, weil jeder die Situation etwas besser unter Kontrolle hat. Ich glaube, dass auch der langsamste Fahrer immer noch schnell sein wird. Es ist schwierig, den Unterschied zu machen – vor allem auf dieser engen Strecke. Das Qualifying wird also sehr wichtig, noch wichtiger als bei Misano-1», unterstrich «Dovi».

Bemerkenswert: Die Top-5 trennte am Freitag weniger als ein Zehntel, die Top-18 lagen in 0,779 Sekunden.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Binder, KTM, 1:31,628 min

2. Nakagami, Honda, + 0,002 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,183

7. Mir, Suzuki, + 0,298

8. Oliveira, KTM, + 0,337

9. Petrucci, Ducati, + 0,345

10. Zarco, Ducati, + 0,444

11. Bagnaia, Ducati, + 0,510

12. Dovizioso, Ducati, + 0,524

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,557

14. Lecuona, KTM, + 0,610

15. Rossi, Yamaha, + 0,635

16. Miller, Ducati, + 0,651

17. Alex Márquez, Honda, + 0,741

18. Rins, Suzuki, + 0,779

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

21. Bradl, Honda, + 1,756

