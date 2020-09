Miguel Oliveira (8.): Gute Renn-Pace alleine wertlos

Der portugiesische Red Bull-Tech3-KTM-Star Miguel Oliveira komplettierte am Freitagnachmittag eine KTM-Demonstration, die in der MotoGP-Klasse mit den Ränge 1, 5 und 8 zu Ende ging.

Miguel Oliveira hat auf dem Red Bull-Ring in Spielberg für KTM auf heimischen Boden ein MotoGP-Rennen gewonnen. Auch in Misano scheinen die Orangen am zweiten Wochenende den Abstand auf die Konkurrenz deutlich verkürzt zu haben. Am Freitagnachmittag fanden sich gleich drei Bikes aus Mattighofen in den Top-8, somit war KTM quantitativ gleich stark wie Yamaha mit der hier bisher dominanten M1.

«Wir scheinen alle in besserer Form zu sein als noch am vergangenen Wochenende, denn wir fahren viel schnellere», erzählte Oliveira auf seine typisch trockene und abgeklärte Art. «Die Renn-Pace ist sehr gut, aber leider wird es wohl nicht genug sein, um ein gutes Rennen zu zeigen. Wir müssen im Qualifying schneller sein. Es ist wertlos, eine gute Pace für das Rennen zu haben, aber nicht von vorne loszufahren, speziell hier in Misano. Wir wissen das vom vergangenen Wochenende und müssen das in unsere Strategie einbeziehen für das FP3, wo wir dann 0,3 Sekunden schneller sein müssen, um unter den Top-10 sein.»

Wir haben eigentlich keine großen Probleme über eine Runde im Moment. Aber ich habe entschieden, mit den Medium-Reifen draußen zu bleiben und keine Zeiten-Attacke mit dem Soft-Reifen zu machen. Meine ideale Zeit ist jetzt am Nachmittag besser als in der Früh mit dem Soft-Reifen. Ich denke, wir haben noch ein paar Zehntel in der Tasche, die wir am Samstag auspacken können.“

Wem würde Oliveira gerne folgen? «Man hat sich er extra Motivation und sieht etwas und hat auch eine Referenz. Ich werde aber kein Hinterrad brauchen morgen. Ich plane selbst nicht, dass ich einem andere Fahrer folgen werde. Ich werde nur darauf schauen, dass mir niemand folgt.»

Zum kommenden privaten Test in Portimão sagt Oliveira: «Ich werde dort ein Superbike fahren – das ist jenes Bike, das am nächsten an einer MotoGP-Maschine dran ist. Ich werde aber nicht in die Details gehen, was die Marke betrifft und Werbung machen. Ich habe selbst verschiedene Bikes, um in Portimão den Asphalt zu testen und auch ein Auto.»

Zur Erinnerung: Oliveira hat während des Lockdowns in Estoril den ersten Lauf zur portugiesischen Meisterschaft mit einer R1-Yamaha bestritten und gewonnen.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,183

7. Mir, Suzuki, + 0,298

8. Oliveira, KTM, + 0,337

9. Petrucci, Ducati, + 0,345

10. Zarco, Ducati, + 0,444

11. Bagnaia, Ducati, + 0,510

12. Dovizioso, Ducati, + 0,524

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,557

14. Lecuona, KTM, + 0,610

15. Rossi, Yamaha, + 0,635

16. Miller, Ducati, + 0,651

17. Alex Márquez, Honda, + 0,741

18. Rins, Suzuki, + 0,779

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

21. Bradl, Honda, + 1,756

Ergebnis MotoGP, FP2, Misano, 18.9.

1.Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Petrucci, Ducati, + 0,345

7. Oliveira, KTM, + 0,404

8. Zarco, Ducati, + 0,444

9. Mir, Suzuki, + 0,498

10. Bagnaia, Ducati, + 0,510

11. Lecuona, KTM, + 0,610

12. Rossi, Yamaha, + 0,635

13. Miller, Ducati, + 0,651

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,679

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,711

16. Alex Márquez, Honda, + 0,741

17. Rins, Suzuki, + 0,779

18. Dovizioso, Ducati, + 1,064

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

Ergebnis MotoGP, FP1, Misano, 18.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,721 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,090 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,120

4. Mir, Suzuki, + 0,205

5. Oliveira, KTM, + 0,244

6. Nakagami, Honda, + 0,381

7. Dovizioso, Ducati, + 0,431

8. Zarco, Ducati, + 0,449

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,464

10. Bagnaia, Ducati, + 0,689

11. Petrucci, Ducati, + 0,714

12. Alex Márquez, Honda,+ 0,716

13. Viñales, Yamaha, + 0,868

14. Binder, KTM, + 0,890

15. Miller, Ducati, + 0,906

16. Rins, Suzuki, 0,913

17. Rossi, Yamaha, + 1,111

18. Smith, Aprilia + 1,380

19. Lecuona, KTM, + 1,462

20. Bradl, Honda, + 1,663

21. Rabat, Ducati, + 1,775