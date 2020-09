Brad Binder (KTM/1.): «Kurvenspeed von Viñales stark»

Brad Binder war auf seiner schnellsten Runde hinter dem Misano-Pole-Setter Maverick Viñales. «Sein Kurvenspeed ist eindrucksvoll. Aber an anderen Stellen war ich schneller», fand der KTM-Star heraus.

Der südafrikanische MotoGP-Rookie Brad Binder entpuppt sich immer mehr zum Schreckgespenst der renommierten Gegner. Der Moto2-Vizeweltmeister verbockte zwar letzten Sonntag nach einem verpatzten San-Marino-GP-Quali (16. Startplatz) den San Marino-GP und rutschte in der WM-Tabelle nach Rang 12 von vierten auf den neunten WM-Rang ab. Aber im spannenden zweiten freien Freitag-Training setzte sich der Red Bull-KTM-Werkspilot heute in Misano knapp gegen Nakagami durch – er fuhr 0,002 sec schneller als der japanische Honda-Pilot.

«Das war ein wirklich gutes FP2», freute sich Brad. «Im FP1 hatten wir noch ein paar Probleme und eine schwierige Session. Aber ich hatte ein klare Idee, was ich für das zweite Training brauchte, um mich zu verbessern. Und tatschlich sind uns ein paar gute Verbesserungen gelungen. In den letzten zwei Exits im FP1 habe ich mich auf dem Bike viel komfortabler gefühlt als am Vormittag. Insgesamt ist es mir durch die Änderungen viel leichter geworden, die Rundenzeit zu verbessern. In den Tagen zuvor steckte ich immer bei einer gewissen Zeit fest, mein Feeling für das Motorrad ließ zu wünschen übrig. Ich bin froh, dass wir einen klaren Fortschritt erzielt haben. Jetzt bin ich gespannt, was der Samstag bringt.»

Binder war auf seiner schnellste Runde hinter Viñales. Was hat er dabei gelernt? «Ich bekam eine gute Gelegenheit, hinter Viñales herzufahren und zu schauen, was er so macht. Dieser Kerl hat ja hier schon ein paar fantastische Bestzeiten hingezaubert. Es war beeindruckend, ihm zuzuschauen. Erstaunlich ist, welch extrem hohen Kurvenspeed er in den flüssigen Kurven mitnimmt. Mir fällt das dort noch ein bisschen schwer. Aber in den Bremszonen vor den langsamen Kurven habe ich mich etwas schneller gefühlt. Man sieht also, dass es sozusagen zwei unterschiedliche Möglichkeiten gibt, hier starke Rundenzeiten zu fahren. Insgesamt war heute alle okay. Ich freue mich auf den morgigen Tag.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,183

7. Mir, Suzuki, + 0,298

8. Oliveira, KTM, + 0,337

9. Petrucci, Ducati, + 0,345

10. Zarco, Ducati, + 0,444

11. Bagnaia, Ducati, + 0,510

12. Dovizioso, Ducati, + 0,524

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,557

14. Lecuona, KTM, + 0,610

15. Rossi, Yamaha, + 0,635

16. Miller, Ducati, + 0,651

17. Alex Márquez, Honda, + 0,741

18. Rins, Suzuki, + 0,779

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

21. Bradl, Honda, + 1,756

Ergebnis MotoGP, FP1, Misano, 18.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,721 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,090 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,120

4. Mir, Suzuki, + 0,205

5. Oliveira, KTM, + 0,244

6. Nakagami, Honda, + 0,381

7. Dovizioso, Ducati, + 0,431

8. Zarco, Ducati, + 0,449

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,464

10. Bagnaia, Ducati, + 0,689

11. Petrucci, Ducati, + 0,714

12. Alex Márquez, Honda,+ 0,716

13. Viñales, Yamaha, + 0,868

14. Binder, KTM, + 0,890

15. Miller, Ducati, + 0,906

16. Rins, Suzuki, 0,913

17. Rossi, Yamaha, + 1,111

18. Smith, Aprilia + 1,380

19. Lecuona, KTM, + 1,462

20. Bradl, Honda, + 1,663

21. Rabat, Ducati, + 1,775