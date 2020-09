Misano Warm-up: Bestzeit für Alex Márquez – 12. Rossi

Das MotoGP-Warm-up in Misano wurde überraschend eine Beute von Alex Márquez. Jack Miller stürzte schwer. Drei Yamaha auf den Plätzen 2 bis 4.

Maverick Viñales hat bei seinem letzten elf Pole-Positions in der MotoGP-WM nie gewonnen. Letzte Woche reichte es nur für den sechsten Platz, weil er sich als einziger Fahrer den harten Hinterreifen einreden ließ. Das MotoGP-Warm-up zum «Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini» in Misano versprach Spannung, den die kühlen Streckenbedingungen waren schwierig, wie die Stürze von Marini, Bezzecchi, Lowes und Nagashima im Moto2-Warm-up zeigten.

Aber der Speed in der MotoGP-Klasse ist am zweiten Weekend teilweise 1 sec schneller als bei San-Marino-GP vor acht Tagen. Jack Miller stürzte gleich in der Anfangsphase mit kalten Reifen «off throttle» bei der Anfahrt zu Turn 5 und wurde ordentlich durchgerüttelt.

Bei Halbzeit lag Viñales mit 1:32,515 min vor Morbidelli an der Spitze, dann löste ihn Alex Márquez (er verfolgte Joan Mir) überraschend ab – mit 1:32,402 min. 3. Morbidelli. 4. Quartararo. 5. Pol Espargaró, + 0,443 sec. 6. Bagnaia. 7. Oliveira. 8. Dovizioso. 9. Mir. 10. Petrucci. 11. Zarco. 12. Rossi.

Während sich Jack Miller am Schluß noch einmal auf seine GP20 schwang, hielt die Bestzeit von Alex Márquez bis zur letzten Minute.

Taka Nakagami zeigte sich nach den zwei Samstag-Stürzen in Turn 15 unbeeindruckt und sicherte sich auf der Idemitsu-LCR-Honda die fünftbeste Zeit. «Leider ist Taka mit dem harten Vorderreifen gestern zweimal gestürzt», bedauerte Teamchef Lucio Cecchinello. «Der zweite Sturz passierte durch ein Missverständnis in der Box, Taka hatte im Quali den falschen Vorderreifen drauf, das müssen wir ehrlich zugeben. Deshalb ist er gestürzt, auch das zweite Bike hat er vorher beschädigt. Wir haben das Nr.-1-Bike dann bis Mitternacht repariert, dann haben wir es noch angestartet. Jetzt schaut alles wieder gut aus. Aber es ist sicher nicht hilfreich, dass wir jetzt aus der dritten Reihe losfahren müssen.»

Warm-up Misano, MotoGP, 20.9.:

1. Alex Márquez, Honda, 1:32,402

2. Viñales, Yamaha, + 0,010 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,077

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,099

5. Nakagami, Honda, + +0,226

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284

7. Mir, Suzuki, + 0,423

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,443

9. Dovizioso, Ducati, + 0,461

10. Bagnaia, Ducati, + 0,468

11. Oliveira, KTM, + 0,532

12. Rossi, Yamaha, 0,534

13. Binder, KTM, +0,600

14. Rins, Suzuki, + 0632

15. Petrucci, Ducati, + 0,759

16. Zarco, Ducati, + 0,775

17. Lecuona, KTM, +0,947

18. Smith, Aprilia, + 0,992

19. Rabat, Ducati, + 1.040

20. Miller, Ducati, + 1,269

Ergebnisse Quali Misano, 19.9.

1. Viñales, Yamaha, 1:31,077 min

2. Miller, Ducati, 1:31,153

3. Quartararo, Yamaha, 1:31,222

4. Pol Espargaró, KTM, 1:31,308

5. Bagnaia, Ducati, 1:31,313

6. Binder, KTM, 1;31,389

7. Rossi, Yamaha, 1:31,436

8. Morbidelli, Yamaha, 1:31,566

9. Petrucci, Ducati, 1:31,574

10. Dovizioso, Ducati, 1:31,581

11. Mir, Suzuki, 1:31,617

12. Nakagami, Honda, 1:32,284



Die weitere Startaufstellung:

13. Lecuona, KTM, 1:31,715

14. Zarco, Ducati, 1:31,764

15. Oliveira, KTM, 1:31,841

16. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,912

17. Alex Márquez, Honda, 1:32,198

18. Rins, Suzuki, 1:32,275

19. Smith, Aprilia, 1:32,486

20. Rabat, Ducati 1:32,850

Fahrer-WM nach 6 von 14 Rennen

1. Dovizioso 76 Punkte. 2. Quartararo 70. 3. Miller 64. 4. Mir 60. 5. Viñales 58. 6. Rossi 58. 7. Morbidelli 57. 8. Binder 53. 9. Nakagami 53. 10. Oliveira 48. 11. Pol Espargaró 41. 12. Rins 40. 13. Zarco 31. 14. Bagnaia 29. 15. Petrucci, 25.

Konstrukteurs-WM nach 6 von 14 Rennen

1. Yamaha 113 Punkte. 2. Ducati 107. 3. KTM 88. 4. Suzuki 73. 5. Honda 53. 6. Aprilia 23.