Alex Marquez: «Bei Honda ist nicht alles schlecht»

Der spanische Repsol-Honda-Neuling Alex Márquez reihte sich am Freitag im MotoGP-Training in Misano als 17. ein und sprach über seine Steigerung seit dem Test am Dienstag.

Nach dem verletzungsbedingten Honda) und Rookie Alex Márquez (Repsol Honda) bei den Japanern im Rennen. Marquez büßte auf die Bestzeit seines Rookie-Kollegen Brad Binder (Red Bull-KTM) 0,7 Sekunden ein.

«Heute war es deutlich besser, wir konnten den Schritt bestätigen, den wir im Test gemacht haben. Es fehlen uns nur wenige Zehntel auf die Top-10, das ist schon positiv. Wir müssen uns über eine Runde noch steigern, von der Pace her sind wir nicht so schlecht“, merkt der jüngere der Marquez-Brüder an. „Wir wissen jetzt klarer, wie wir mit der Wahl des Hinterreifens umgehen müssen. Es war ein wirklich positiver Freitag.»

Dann ging der Spanier ins Detail: «Wir haben das Einlenkverhalten verbessert. Das war das Problem, das wir in Österreich und Brünn schon hatten. Das Bike ist jetzt besser in diesem Bereich. Wir haben auch Dinge probiert, wo ich kaum Unterschiede feststellen können. Der Test hat mir geholfen, was das Gefühl für das Limit betrifft.»

Zum deutschen MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl sagte Márquez: «Ich bin hier erst am Donnerstagabend angekommen, habe mit Stefan daher nicht mehr gesprochen. Es sieht so aus, als hätte er Probleme mit dem rechten Arm. Die Honda scheint sehr anstrengend für die Fahrer zu sein. Ich fühle mich aber gut und topfit. Wir haben leider Verletzte, aber es werden sicher bessere Zeiten kommen. 'Taka' ist schnell und ich komme auch näher ran. Es ist nicht alles schlecht bei Honda. Ih habe beim Test einen Schritt gemacht, den ich bestätigen konnte.»

Márquez erklärte aber auch: «Klar lastet jetzt mehr Druck auf mir. Ich habe jetzt aber auch fünf Japaner um mich, alle in der Box hören mir noch mehr zu. Alle arbeiten für mich.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,183

7. Mir, Suzuki, + 0,298

8. Oliveira, KTM, + 0,337

9. Petrucci, Ducati, + 0,345

10. Zarco, Ducati, + 0,444

11. Bagnaia, Ducati, + 0,510

12. Dovizioso, Ducati, + 0,524

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,557

14. Lecuona, KTM, + 0,610

15. Rossi, Yamaha, + 0,635

16. Miller, Ducati, + 0,651

17. Alex Márquez, Honda, + 0,741

18. Rins, Suzuki, + 0,779

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

21. Bradl, Honda, + 1,756

Ergebnis MotoGP, FP2, Misano, 18.9.

1.Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Petrucci, Ducati, + 0,345

7. Oliveira, KTM, + 0,404

8. Zarco, Ducati, + 0,444

9. Mir, Suzuki, + 0,498

10. Bagnaia, Ducati, + 0,510

11. Lecuona, KTM, + 0,610

12. Rossi, Yamaha, + 0,635

13. Miller, Ducati, + 0,651

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,679

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,711

16. Alex Márquez, Honda, + 0,741

17. Rins, Suzuki, + 0,779

18. Dovizioso, Ducati, + 1,064

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

Ergebnis MotoGP, FP1, Misano, 18.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,721 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,090 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,120

4. Mir, Suzuki, + 0,205

5. Oliveira, KTM, + 0,244

6. Nakagami, Honda, + 0,381

7. Dovizioso, Ducati, + 0,431

8. Zarco, Ducati, + 0,449

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,464

10. Bagnaia, Ducati, + 0,689

11. Petrucci, Ducati, + 0,714

12. Alex Márquez, Honda,+ 0,716

13. Viñales, Yamaha, + 0,868

14. Binder, KTM, + 0,890

15. Miller, Ducati, + 0,906

16. Rins, Suzuki, 0,913

17. Rossi, Yamaha, + 1,111

18. Smith, Aprilia + 1,380

19. Lecuona, KTM, + 1,462

20. Bradl, Honda, + 1,663

21. Rabat, Ducati, + 1,775