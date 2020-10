Valentino Rossi: «Haben mehr zu bieten, als Platz 10»

Die Rückstände sind überschaubar, aber die Platzierungen entsprechen nicht den Wünschen von Yamaha-Star Valentino Rossi. Von Startplatz 10 hat er im MotoGP-Rennen am Sonntag in Le Mans viel Arbeit vor sich.

Achter war Valentino Rossi in der kombinierten Zeitenliste von FP1, FP2 und FP3 und stand damit direkt im zweiten Qualifying, in dem die Startplätze 1 bis 12 ausgefahren werden. Dass es dort auf dem Circuit Bugatti nur Platz 10 wurde, ist eine Enttäuschung. 7/10 sec trennten Polesetter Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) vom Zwölften Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3), Rossi büßte 0,574 sec ein.

«Im Gegensatz zu anderen Herstellern bekommen wir mehr Temperatur in die Reifen», hielt Yamaha-Oldie Rossi fest. «Wenn es sehr heiß ist, ist das ein Nachteil. Wenn es aber kalt wie in Le Mans ist, dann haben wir einen Vorteil. Weshalb wir hier immer schnell sind: Ich weiß es nicht. Wobei, letztes Jahr waren wir hier nicht schnell, da haben wir gegen Honda und Ducati gelitten.»

Was traust du dir von Startplatz 10 im Rennen zu? «Wir haben mehr zu bieten, als Platz 10», ist der 41-Jährige überzeugt. «Deshalb muss ich besser sein. In der modernen MotoGP-Ära hast du aber keine Ahnung, wo du endest, wenn du von Startplatz 10 kommst. Für das Rennen haben wir noch einige Arbeit vor uns, weil das Motorrad in der Beschleunigung zu nervös ist. Davon abgesehen ist meine Pace gut, ich bin recht stark. Das Rennen ist lang, ich muss nur von Anfang an gut dabei sein.»

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Le Mans/F:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,315 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,222 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, +0,359

4. Cal Crutchlow, Honda, +0,371

5. Maverick Vinales, Yamaha, +0,404

6. Andrea Dovizioso, Ducati, +0,407

7. Francesco Bagnaia, Ducati, +0,437

8. Pol Espargaro, KTM, +0,480

9. Johann Zarco, Ducati, +0,517

10. Valentino Rossi, Yamaha, +0,574

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,576

12. Miguel Oliveira, KTM, 0,694



Ab Startplatz 13:

13. Takaaki Nakagami, Honda

14. Joan Mir, Suzuki

15. Aleix Espargaro, Aprilia

16. Alex Rins, Suzuki

17. Brad Binder, KTM

18. Alex Marquez, Honda

19. Bradley Smith, Aprilia

20. Iker Lecuona, KTM

21. Stefan Bradl, Honda

22. Tito Rabat, Ducati