Alex Márquez: «Stefan Bradl verfolgt andere Wege»

Honda-Werksfahrer Alex Márquez erklärte nach Startplatz 18 im MotoGP-Qualifying in Le Mans, weshalb er aus dem zweitägigen Test von Stefan Bradl in Portimão keinen direkten Nutzen ziehen kann.

Am 7./8. Oktober war Stefan Bradl für die Honda Racing Corporation zwei Tage in Portimão beim Testen, diese Piste ist Ende November erstmals Schauplatz eines MotoGP-Events.



Aus dem Honda-Quartett konnte im Qualifying in Le Mans am Samstagnachmittag nur Cal Crutchlow als Vierter eine starke Leistung zeigen. LCR-Teamkollege Takaaki Nakagami wurde 13., Werksfahrer Alex Márquez 18. und Ersatzfahrer Stefan Bradl (für den verletzten Weltmeister Marc Márquez) 21. und damit Vorletzter.

«Ich rede viel mit Stefan über das Motorrad, in seiner Arbeit mit dem Testteam geht es aber um andere Wege, frische Ideen», erklärte Alex Márquez. «Er probierte neue Sachen und verglich Material, das er bereits in Misano getestet hat. Seine Arbeit ist gut, er war auch schnell. Weil er direkt von Portimão kam, hat er ein gutes Gefühl für das Motorrad. Ich versuche immer, von den anderen Honda-Fahrern etwas zu lernen, am Samstag war Cal der Schnellste. Wir werden uns genau anschauen, in welchen Bereichen wir uns besonders verbessern können. Für mich als Rookie ist es immer wichtig, dass ich Referenzen habe.»

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Le Mans/F:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,315 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,222 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, +0,359

4. Cal Crutchlow, Honda, +0,371

5. Maverick Viñales, Yamaha, +0,404

6. Andrea Dovizioso, Ducati, +0,407

7. Francesco Bagnaia, Ducati, +0,437

8. Pol Espargaró, KTM, +0,480

9. Johann Zarco, Ducati, +0,517

10. Valentino Rossi, Yamaha, +0,574

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,576

12. Miguel Oliveira, KTM, 0,694



Ab Startplatz 13:

13. Takaaki Nakagami, Honda

14. Joan Mir, Suzuki

15. Aleix Espargaró, Aprilia

16. Alex Rins, Suzuki

17. Brad Binder, KTM

18. Alex Márquez, Honda

19. Bradley Smith, Aprilia

20. Iker Lecuona, KTM

21. Stefan Bradl, Honda

22. Tito Rabat, Ducati