Jack Miller (Ducati/5.): Ärger wegen Strafe im FP3

Jack Miller startet im MotoGP-Rennen am Sonntag in Aragón vom fünften Platz – als bester Ducati-Pilot. Aber gelassen wirkte der Draufgänger trotzdem nicht.

«Ich bin zufrieden mit dem heutigen Ergebnis», äußerte sich Jack Miller nach dem Q2. «Auch wenn ich in der Früh im FP3 von der Gelben-Flaggen-Regel gehindert wurde – das Leben geht weiter. Im FP4 haben wir einen kleinen Fortschritt mit den Setting gemacht, aber im Rennen morgen müssen wir noch härter ran.»

Der Australier wirkte sehr wütend, nachdem ihm die Strafe im FP3 auferlegt worden war. «Mich hat aufgeregt hat, dass es 15 Minuten gedauert hat, bis ich die Strafe bekommen habe», ärgerte er sich. «Ich habe mich in der Zwischenzeit nicht überanstrengt, weil ich auf einer guten Position in den Top-6 war und nichts riskieren wollte. Wenn ich gewusst hätte, dass sie mir diese schnelle Runde streichen, hätte ich viel mehr Gas gegeben. Es war ein trügerischer Sinn von Sicherheit.» Durch die Bestrafung schaffte Miller den direkten Einzug ins Q2 nicht! Er stieg dann aber im Q1 gemeinsam mit Petrucci auf.

Für das Rennen am Sonntag würde sich der Pramac Racing Pilot mehr Vertrauen zum Vorderreifen wünschen. «Vor allem im ersten Sektor bis Kurve 5», sagte er. «Da rutsche ich herum und ich bin mir sicher, dass wir mit einem besseren Gefühl dort viel schneller sein könnten.» Auch der Wind in Aragón macht den MotoGP-Fahrern zu schaffen.

Andrea Dovizioso vom Ducati-Werksteam liegt zurzeit auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft 2020 und hätte daher noch Chancen auf den Titel. Beim Gran Premio Michelin de Aragon schaffte er es nicht einmal ins Q2. «Das ist sehr schade für ihn, aber das Team kann ihm da auch nicht helfen», meinte Miller.

Am Sonntag stehen vier verschiedene Werke in den ersten zwei Reihen. Miller findet es schwierig, eine Voraussage zu seinem Rennen zu machen. «Ich bin viele Runden gefahren an diesem Wochenende, aber wegen der Kälte hier ist es schwierig, die Reifen, vor allem den hinteren, nicht sofort zu zerstören. Das wird hier die grösste Herausforderung.»

Jack Miller steht nach neun Grand Prix auf dem siebten WM-Platz mit 75 Punkten.

Ergebnis MotoGP, Q2, Aragón (17.10.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:47,076 min

2. Viñales, Yamaha, 1:47,122

3. Crutchlow, Honda, 1:47,305

4. Morbidelli, Yamaha, 1:47,317

5. Miller, Ducati, 1:47,413

6. Mir, Suzuki, 1:47,679

7. Nakagami, Honda, 1:47,759

8. Petrucci, Ducati, 1:47,924

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:47,988

10. Rins, Suzuki, 1:48,035

11. Alex Márquez, Honda, 1:48,189

12. Pol Espargaró, KTM, 1:48,202



Die weitere Startaufstellung:

13. Dovizioso, Ducati, 1:47,752

14. Binder, KTM, 1:47,853

15. Lecuona, KTM, 1:48,005

16. Zarco, Ducati, 1:48,068

17. Bagnaia, Ducati, 1:48,386

18. Oliveira, KTM, 1:48,431

19. Smith, Aprilia, 1:48,556

20. Rabat, Ducati, 1:48,558

21. Bradl, Honda, 1:49,166