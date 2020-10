Aragón-GP bei ServusTV: Die neuen Sendezeiten

MotoGP-Fans aufgepasst: Aufgrund der kühlen Witterung wurde der gesamte Zeitplan des «Gran Premio Michelin de Aragón» angepasst, das betrifft auch die Rennbeginnzeiten am Sonntag.

ServusTV überträgt den Großen Preis von Aragón in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Samstag und Sonntag wie gewohnt live. WM-Vermarkter Dorna hat die Beginnzeiten der Qualifyings (Samstag) und Rennen (Sonntag) am späten Freitagabend allerdings kurzfristig verschoben, weil es im Nordosten Spaniens am Morgen zu kalt ist.



Dadurch ändern sich nicht nur die ServusTV-Übertragungszeiten der MotoGP-WM, sondern auch jene des Saisonfinales in der Superbike-WM (siehe unten).

«Gran Premio Michelin de Aragón» bei ServusTV:

Samstag (17. Oktober):

13:00 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

13:15 Uhr: Moto3 Qualifying LIVE

14:10 Uhr: MotoGP 4. Freies Training LIVE

14:50 Uhr: MotoGP Qualifying LIVE

15:50 Uhr: Moto2 Qualifying LIVE

16:40 Uhr: Superbike-WM, Estoril, Rennen 1 Re-Live

17:25 Uhr: Dokumentation Brad Binder – The Unexpected



Sonntag (18. Oktober):

11:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

13:20 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

15:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

15:55 Uhr: Superbike-WM, Estoril, Rennen 2 LIVE

17:00 Uhr: Endurance-WM, Highlights



Zusätzliche Informationen, Clips und weiteren Content unter: servusmotogp.com