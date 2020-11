Offene Titelfrage: Alex Crivillé findet es toll

Der frühere Weltmeister Alex Crivillé beschäftigt sich mit der Titelfrage und rechnet seinen Landsmännern Joan Mir und Alex Rins große Chancen zu. Ihm imponiert die effektive Fahrweise des WM-Führenden Mir.

Alex Crivillé weiß, wie man Titel in der Motorrad-WM gewinnt. In seinem zweiten Jahr sicherte er sich die Meisterschaft in der 125-ccm-Klasse und zehn Jahre später legte er in der Königsklasse nach. Nun blickt der Spanier gespannt auf die bevorstehende Entscheidung in der MotoGP-WM.

Seine Favoriten sind die Suzuki-Piloten Joan Mir, der die Gesamtwertung anführt, und dessen wiedererstarkte Teamkollege Alex Rins. Mir hat bislang zwar noch keinen GP-Sieg eingefahren, aber dennoch die besten Karten vor den letzten drei Saisonrennen.

«Mit jedem Rennen wird mir bewusster, wie effektiv die Strategie von Joan Mir ist. Es ist ihm gelungen, seine Führung auszubauen, obwohl er dabei nicht mehr riskiert hat», sagt Crivillé, der Rins aber ebenfalls nicht aus den Augen verlieren möchte. Schließlich hat sein Landsmann sich nach seiner Schulterverletzung zu Saisonbeginn und den Unfällen in Österreich und Le Mans ebenfalls zum Punkte- und Podiumshamster gemausert.

Crivillé weiter: «Wir dürfen Alex Rins im Titelkampf nicht ausschließen. Beide machen sich großartig.»

Die Suzuki GSX-RR war in der bisherigen Saison noch auf keiner Strecke chancenlos. Außerdem bekamen Mir und Rins ihre Schwäche im Qualifying zuletzt besser in den Griff. Somit sind sie neben den Yamaha-Fahrern Maverick Vinales, Fabio Quartararo und Franco Morbidelli die heißesten Eisen im Feuer. Die Formkurve bei Andrea Dovizioso zeigt hingegen aktuell nach unten.

Trotzdem lässt sich noch nicht absehen, wer am Ende der Nachfolger des weiterhin verletzten Weltmeisters Marc Márquez sein wird. Crivillé gefällt die Spannung: «Drei Rennen vor dem Saisonende ist die Meisterschaft noch sehr offen, und mehrere Fahrer kämpfen um den Titel. Ist das nicht toll?»

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.