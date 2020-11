Jack Miller (1.): «Vinales hätte es gleich gemacht»

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller beendete das erste und zweite freie MotoGP-Training am Freitag in Valencia als Schnellster. «Unser Motorrad funktioniert gut, wenn wir Grip haben», lobte er.

Die Wettervorhersage bringt für Valencia für Samstag in der Früh Regen, es ist gut möglich, dass FP3 auf nasser oder zumindest feuchter Strecke stattfindet. Umso wichtiger war es, sich in FP2 am Freitagnachmittag in den Top-10 zu platzieren, um so den direkten Sprung ins Qualifying 2 zu schaffen, falls in FP3 keine Verbesserung möglich ist.



Jack Miller war der Mann des Tages: Schnellster auf feuchter Strecke in FP1, Schnellster auf der schmalen trockenen Ideallinie in FP2. Winzige 0,092 sec blieb der Australier vor dem überraschend starken Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro auf Platz 2.

«Kein schlechter Tag, auch wenn die Bedingungen nicht ideal waren, um ins Wochenende zu starten», grinste Miller. «Ich fühlte mich wohl im Nassen und am Nachmittag wurde uns klar, wo wir uns im Trockenen verbessern müssen – ich brauche mehr Gefühl für die Front. Unser Motorrad funktioniert gut, wenn wir Grip haben. Die letzten Rennen fehlte uns dieser etwas, hier sieht es so aus, als hätten wir dieses Problem nicht.»



Der WM-Neunte hatte einige knifflige Momente zu überstehen, etwa als er Maverick Vinales in einer Kurve innen überholte und es dabei fast zur Kollision kam. «Er fuhr nach außen ins Nasse, ich rechnete nicht damit, dass er nach innen auf die trockene Linie zurückkommt», schilderte Miller. «Ich war auf einer schnellen Runde und wir wollten alle auf diesen schmalen Streifen. Ich bin mir sicher, er hätte es mit mir gleich gemacht.»

Ergebnisse MotoGP Valencia, 6.11., kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Yamaha, +1,247

19. Gerloff, Yamaha, +1,579

20. Savadori, Aprilia +3,133

21. Rabat, Ducati, +4,162



Zum Vergleich: Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) erzielte 2019 in Valencia die Pole-Position mit 1:29,978 min.

Ergebnis MotoGP FP1 in Valencia, 6.11.

1. Miller, Ducati, 1:42,063 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,467

3. Bradl, Honda, + 0,503

4. Zarco, Ducati, + 0,576

5. Alex Márquez, Honda, + 0,591

6. Petrucci, Yamaha, + 0,637

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,778

8. Oliveira, KTM, + 0,814

9. Dovizioso, Ducati, + 0,896

10. Viñales, Yamaha, + 0,946

11. Nakagami, Honda, + 1,167

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,398

13. Rins, Suzuki, + 1,458

14. Bagnaia, Ducati, + 1,509

15. Binder, KTM, + 1,521

16. Gerloff, Yamaha, + 1,582

17. Mir, Suzuki, + 1,665

18. Crutchlow, Honda, + 1,862

19. Rabat, Ducati, + 2,385

20. Savadori, Aprilia + 2,464

21. Quartararo, Yamaha, + 2,728