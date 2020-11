Valencia FP2: Miller-Bestzeit, Aprilia auf Platz 2

Hinter Jack Miller (Pramac Ducati) und Aleix Espargaro (Aprilia) beendete Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) als Bester der Top-5 der MotoGP-WM die freien Trainings am Freitag in Valencia auf Platz 3.

Das erste freie MotoGP-Training auf dem 4,055 km langen Circuit Ricardo Tormo wurde in Valencia auf teilweise feuchter Strecke ausgetragen. Regenspezialist Jack Miller aus dem Team Pramac Ducati sorgte mit 1:42,063 min für die Bestzeit, während Stefan Bradl als Ersatz für den verletzten Weltmeister Marc Marquez (Repsol Honda) überraschend Dritter wurde.



Auch zum Start von FP2 am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr war die Strecke mit feuchten Flecken und nur 20 Grad Asphalttemperatur nicht in Idealzustand, trocknete während der 45 Minuten aber zunehmend an.



Weil laut Wettervorhersage auch in FP3 am Samstagmorgen eine feuchte oder sogar nasse Strecke möglich ist, könnte das zweite freie Training das wichtigste gewesen sein: Nur die Top-10 nach den drei freien Trainings qualifizieren sich direkt für das Qualifying 2 am Samstagnachmittag. Alle anderen müssen den Umweg übers Q1 nehmen, aus welchem die zwei Schnellsten dann noch im Kampf um die Startplätze 1 bis 12 mitmischen dürfen.

WM-Leader Joan Mir (Suzuki) absolvierte als Erster eine fliegende Runde und war in 1:41,581 min auf Anhieb schneller als Miller am Morgen.



Nach sechs Minuten blieb Danilo Petrucci als Erster unter 1:41 min, nach zehn Minuten fuhr der Ducati-Werkspilot bereits 1:36,696 min.



Zum Vergleich:



Pole-Rekord: 1:29,401 min (Jorge Lorenzo, 2016, Yamaha)



Schnellste Rennrunde: 1:31,116 min (Marc Marquez, 2019, Honda)

Miller blieb nach 18 Minuten als Erster unter 1:35 min, zur Halbzeit übernahm Takaaki Nakagami (LCR Honda) mit 1:34,543 min die Führung.

10 Minuten vor Schluss fuhr erst Miller mit 1:33,832 min an die Spitze, wenig später übernahm KTM-Werksfahrer Pol Espargaro diese mit 1:33,229 min.

In den letzten fünf Minuten pflügte erst Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) durch den Kies, dann stürzte Petrucci mit seiner Ducati in Kurve 14.

Pol Espargaro wurde in den letzten Sekunden erst von Morbidelli, dann von Miller und auch von Bruder Aleix auf der Aprilia überrumpelt.

Miller sorgte mit 1:32,528 min für die Bestzeit, dem Australier folgen Aleix Espargaro, Morbidelli, Nakagami, Pol Espargaro, Alex Rins, Brad Binder, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo und Mir in den Top-10.

Maverick Vinales (Platz 12) muss das Rennen am Sonntag aus der Boxengasse in Angriff nehmen, weil das Yamaha-Werksteam einen zusätzlichen sechsten Motor für ihn braucht. Ein schwerer Schlag für den Spanier, der vor Valencia mit 19 Punkten Rückstand auf dem dritten WM-Gesamtrang liegt.

Rossi-Ersatz Garrett Gerloff, der normal für GRT Yamaha in der Superbike-WM startet, lag stellenweise auf Platz 5, verlor 1,579 sec und schlug sich als 19. erneut respektabel nach Platz 16 in FP1.

Bradl lag 12 min vor Ende auf Platz 6 und wurde letztlich 14.

Ergebnisse MotoGP Valencia, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Yamaha, +1,247

19. Gerloff, Yamaha, +1,579

20. Savadori, Aprilia +3,133

21. Rabat, Ducati, +4,162