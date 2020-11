Trotz Kritik: Takaaki Nakagami bester Honda-Pilot

Mit Platz 4 sicherte sich LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami am Freitag in Valencia einen vorläufigen Platz im Qualifying 2. Er selbst beurteilt seine Leistung differenziert und hofft für Samstag auf trockene Bedingungen.

Die wechselhaften Wetterverhältnisse auf dem Circuit Ricardo Tormo stellten für alle MotoGP-Fahrer eine Herausforderung dar. Auch der Japaner Takaaki Nakagami hatte mit den schwierigen Streckenbedingungen zu kämpfen. «Freitagmorgen kam ich, als es komplett nass war, gut zurecht. Doch als die Strecke abzutrocknen begann, hatte ich Probleme, das Motorrad und die Elektronik richtig zu verstehen. Ich habe daher versucht, möglichst lang auf der Strecke zu bleiben, um ein gutes Gefühl fürs Motorrad aufzubauen», klagte der Honda-Pilot, der das erste freie Training auf Rang 11 abschloss.

Auch das zweite freie Training gestaltete sich für ihn aufgrund der Mischverhältnisse durchwachsen. Mit dem vierten Platz zeigte sich Nakagami dennoch zufrieden: «Im zweiten Training waren einige Kurven bereits abgetrocknet, andere aber noch nass, was mir insbesondere beim Anbremsen Probleme bereitete. Zu Beginn versuchte ich mich zunächst mit den Streckenbedingungen vertraut zu machen, bevor ich mich anschließend Runde für Runde steigerte. Zum Schluss konnte ich eine gute Rundenzeit fahren, mit der ich auf Platz 4 landete, was nicht schlecht ist.»

Dennoch erhofft er sich für Samstag eindeutige Voraussetzungen: «Ich hoffe, dass die Strecke im dritten freien Training trocken ist. Auch wenn wir mit Position 4 derzeit fürs Qualifying 2 vorqualifiziert sind, müssen wir in FP3 noch einmal nachlegen, um am Ende sicher in den Top-10 zu sein.»



Am Ende des Trainings-Freitags fehlten dem 28-Jährigen 0,338 sec auf die Tagesbestzeit des Pramac-Ducati-Piloten Jack Miller. Das dritte freie Training der MotoGP-Klasse startet am Samstag um 10:55 Uhr, gefolgt vom vierten freien Training um 14:10 Uhr, bevor die Piloten ab 14:50 Uhr im Qualifying um die Startplätze kämpfen.

Ergebnisse MotoGP Valencia, 6.11., kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Yamaha, +1,247

19. Gerloff, Yamaha, +1,579

20. Savadori, Aprilia +3,133

21. Rabat, Ducati, +4,162



Zum Vergleich: Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) erzielte 2019 in Valencia die Pole-Position mit 1:29,978 min.

Ergebnis MotoGP FP1 in Valencia, 6.11.

1. Miller, Ducati, 1:42,063 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,467

3. Bradl, Honda, + 0,503

4. Zarco, Ducati, + 0,576

5. Alex Márquez, Honda, + 0,591

6. Petrucci, Yamaha, + 0,637

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,778

8. Oliveira, KTM, + 0,814

9. Dovizioso, Ducati, + 0,896

10. Viñales, Yamaha, + 0,946

11. Nakagami, Honda, + 1,167

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,398

13. Rins, Suzuki, + 1,458

14. Bagnaia, Ducati, + 1,509

15. Binder, KTM, + 1,521

16. Gerloff, Yamaha, + 1,582

17. Mir, Suzuki, + 1,665

18. Crutchlow, Honda, + 1,862

19. Rabat, Ducati, + 2,385

20. Savadori, Aprilia + 2,464

21. Quartararo, Yamaha, + 2,728