Brad Binder (KTM): «Nicht gefährlich, aber riskant»

Die Red Bull KTM-Werksfahrer Pol Espargaro und Brad Binder beendeten den Trainings-Freitag des Europa-GP auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia auf den Plätz 5 und 7.

0,424 sec verlor der fünftplatzierte Pol Espargaro auf die Bestzeit von Jack Miller (Pramac Ducati), KTM-Teamkollege Brad Binder büßte als Siebter noch gut 3/10 sec mehr ein.



«Insgesamt war es ein positiver Tag, auch wenn ich am Morgen im Nassen etwas brauchte, um mich zurechtzufinden», erzählte Binder, der FP1 als 15. abschloss. «Die Platzierung war nicht großartig, aber das Gefühl für das Motorrad war recht gut, als die Strecke zu trocknen begann.»



«Zu Beginn von FP2 war es sehr schwierig zu verstehen, wie sehr man pushen kann», ergänzte der Südafrikaner. «An einigen Stellen war die Strecke nass, an anderen trocken, aber nur auf einer sehr schmalen Linie. Das ist nicht gefährlich, aber riskant. Sobald du auch nur ein bisschen neben diese Linie kommst, kann etwas passieren. Am Schluss ging ich auf Zeitenjagd und bin glücklich, dass ich als Siebter momentan direkt im Qualifying 2 stehe.»

Die Wettervorhersage für den frühen Samstagmorgen bringt Regen, es ist deshalb möglich, dass in FP3 keine Zeitverbesserungen gelingen. Nur die Top-10 der kombinierten Zeitenliste der drei freien Trainings ziehen direkt ins Q2 ein. Alle anderen müssen ins Q1, aus dem die zwei Schnellsten dann noch ins Q2 aufrücken.

Ergebnisse MotoGP Valencia, 6.11., kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Yamaha, +1,247

19. Gerloff, Yamaha, +1,579

20. Savadori, Aprilia +3,133

21. Rabat, Ducati, +4,162



Zum Vergleich: Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) erzielte 2019 in Valencia die Pole-Position mit 1:29,978 min.

Ergebnis MotoGP FP1 in Valencia, 6.11.

1. Miller, Ducati, 1:42,063 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,467

3. Bradl, Honda, + 0,503

4. Zarco, Ducati, + 0,576

5. Alex Márquez, Honda, + 0,591

6. Petrucci, Yamaha, + 0,637

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,778

8. Oliveira, KTM, + 0,814

9. Dovizioso, Ducati, + 0,896

10. Viñales, Yamaha, + 0,946

11. Nakagami, Honda, + 1,167

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,398

13. Rins, Suzuki, + 1,458

14. Bagnaia, Ducati, + 1,509

15. Binder, KTM, + 1,521

16. Gerloff, Yamaha, + 1,582

17. Mir, Suzuki, + 1,665

18. Crutchlow, Honda, + 1,862

19. Rabat, Ducati, + 2,385

20. Savadori, Aprilia + 2,464

21. Quartararo, Yamaha, + 2,728