MotoGP-Doku über Brad Binder: Gratis und on demand

Bei Red Bull TV wird eine spannende Dokumentation über den südafrikanischen MotoGP-Rookie Brad Binder angeboten, in welcher einige seiner wichtigsten Wegbegleiter zu Wort kommen.

Brad Binder hat am 9. August auf dem Masarykring von Brünn Rennsport-Geschichte geschrieben: Der 25-jährige Südafrikaner holte sich als MotoGP-Rookie im Team Red Bull KTM seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der höchsten Klasse. KTM durfte sich wenig später in Spielberg über einen weiteren Triumph durch Miguel Oliveira freuen.

Binder schlug wie eine Granate in der Königsklasse ein. Der Blondschopf hat aber auch harte Zeiten durchgemacht, vor und nach seinem WM-Titel in der Moto3-Kategorie. Binder hat seine Karriere in Europa im Red Bull Rookies Cup unter Gustl Auinger gestartet und war in dieser Phase auf der Suche nach der idealen Herangehensweise im Sport. Damals begleitete Binder seine Mutter Sharon nach Europa, Vater Trevor kümmerte sich zu Hause um Bruder Darryn. Ihre ersten Motorsport-Erfahrungen sammelten die Brüder im Kart.

Mit dieser langen Geschichte in Form einer Achterbahnfahrt beschäftigt sich die Dokumentation «Brad Binder: Becoming 33». Die Familie sowie zahlreiche Wegbegleiter von Brad kommen zu Wort, wie sein ehemaliger Teamchef Aki Ajo, KTM-Rennsport-Chef Pit Beirer oder der britische MotoGP-Kommentator Matt Birt.



Birt weiß: «Wenn Brad im Flow ist, dann ist es wunderbar und spektakulär, ihm zuzuschauen.»



Auch Filme aus dem Familien-Archiv der Binders sind in der Doku zu sehen, welche seit dem 5. November exklusiv bei Red Bull TV verfügbar ist. Die Länge des Films beträgt 52 Minuten.



ZUM FILM