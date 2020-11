Illegale Ventile: Heftige Strafen für Yamaha & Teams

Weil Yamaha beim ersten Jerez-GP bei allen vier Piloten nicht homologierte Ventile verwendet hat, gibt es schwerwiegende Punkteabzüge in der Marken- und Team-WM.

Die Exklusiv-Meldung von SPEEDWEEK.com, wonach eine Untersuchung laufe, ob Yamaha beim ersten Jerez-GP im Juli nicht homologierte Ventile verwendet habe, wurde soeben bestätigt. Auch die angekündigten Punkteabzüge wurden von den MotoGP-Stewards bereits bestätigt. Danny Aldridge, der MotoGP Technical Director, hat heute beim Gran Premio de Europa in Valencia den Nachweis erbracht, dass die Yamaha Motor Company beim Jerez-GP am 19. Juli bei einer technischen Änderung nicht die Erlaubnis der Hersteller-Vereinigung MSMA eingeholt hat.

Die Yamaha Motor Company verliert 50 Punkte in der Konstrukteurs-WM, also die doppelte Anzahl der in Jerez gewonnenen Punkte.

Dazu werden dem Monster Yamaha Factory Team die 20 Punkte für die Team-WM abgezogen, die Maverick Viñales beim GP von Spanien am 19. Juli errungen hat.

Und das Petronas SRT Yamaha-Team verliert in der Team-WM 37 Punkte, was womöglich ein Rechenfehler ist, weil Quartararo und Morbidelli nur 25 und 11 Punkte kassiert haben, also 36.

In der Fahrer-WM wurden keine Sanktionen verordnet, weil davon auszugehen ist, dass die Fahrer in die Machenschaften von Yamaha nicht eingeweiht waren.

Die Begründung für die Sanktionen: Yamaha und die beiden bestraften Teams haben das Protokoll für technische Änderungen nicht eingehalten.

Yamaha gibt damit in der Konstrukteurs-WM die Führung ab. Zudem fällt das Monster Yamaha Team in der Team-WM vom vierten auf den fünften Platz hinter Red Bull-KTM zurück.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM vor den Sanktionen:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM vor den Sanktionen:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.

Konstrukteurs-WM nach den Sanktionen:

1. Ducati 171, Punkte. 2. Suzuki 163. 3. Yamaha 158. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach den Sanktionen:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 199. 3. Ducati Team 180. 4. Red Bull KTM Factory Racing 157. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 156. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.